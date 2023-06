Feux de forêt en Nouvelle-Écosse : l’acteur Kiefer Sutherland recueille plus de 100 000 $

Une marque de whisky cofondée par l’acteur Kiefer Sutherland affirme avoir recueilli plus de 100 000 $ pour les efforts de secours liés aux incendies de forêt en cours en Nouvelle-Écosse.

Sutherland est venu pour la première fois dans les Maritimes la semaine dernière pour promouvoir la marque Red Bank, posant pour des photos avec des fans et signant des bouteilles de whisky au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il a ensuite annoncé vendredi que son objectif en Nouvelle-Écosse se tournait vers la collecte de fonds pour la Croix-Rouge canadienne.

« Nous allions annuler toutes nos réunions, puis nous avons réalisé que c’était une sorte d’occasion de faire des collectes de fonds et d’essayer de collecter des fonds », a déclaré Sutherland dans une interview exclusive avec Katie Kelly de CTV Atlantic.

« Je suis terriblement désolé pour les ennuis que vous traversez et je sais que vos voisins et vos concitoyens néo-écossais et canadiens vont faire tout ce qu’ils peuvent pour essayer de vous aider », a-t-il ajouté.

L’équipe de Red Bank a organisé un événement privé dans la région d’Halifax vendredi soir pour amasser des fonds.

Un message publié dimanche sur le compte Instagram de la marque indique qu’elle a dépassé la barre des 100 000 dollars en dons en 24 heures.

Red Bank a ajouté que sa contribution « sera dirigée vers le soutien des efforts de secours contre les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse grâce à un don à la Croix-Rouge canadienne ».

Sutherland a tourné son premier film « The Bay Boy » à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, lorsqu’il était adolescent et que son père, l’acteur Donald Sutherland, est né à Saint John, au Nouveau-Brunswick.