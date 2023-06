Feux de forêt en Nouvelle-Écosse : feu de Tantallon maîtrisé à 100 %

Depuis qu’il a perdu sa maison dans les incendies de forêt qui ont balayé sa subdivision de la région d’Halifax, Dwayne Melnick a eu une mission sur laquelle se concentrer : trouver un logement. Parlez aux compagnies d’assurance et aux entrepreneurs. Commencez à dresser une liste de vos biens à des fins d’assurance.

Se concentrer, dit-il, l’aide à continuer à avancer.

« Je suis un militaire à la retraite d’une longue carrière, donc je peux me concentrer sur la mission », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Mais à un certain moment, les émotions prennent également le dessus. Alors ça va et vient. »

Les responsables ont déclaré dimanche que le feu de forêt qui a ravagé la région d’Halifax est maîtrisé à 100 %. Le département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse a déclaré que l’incendie de Tantallon au nord-ouest du centre-ville de la capitale provinciale est maintenant sous contrôle, ce qui signifie qu’il ne devrait pas s’aggraver mais qu’il n’est pas encore éteint.

Mais pour les milliers d’habitants qui ont été chassés de chez eux, l’incertitude et les questions demeurent.

Melnick a déclaré qu’il ne doutait pas qu’il veuille reconstruire sa maison. Mais il ne sait pas combien de temps cela prendra, même s’il a déjà commencé à parler avec des entrepreneurs.

« Je sais qu’il doit y avoir beaucoup de procédures environnementales avant qu’ils puissent même envisager de creuser ou de démolir l’ancienne fondation », a-t-il déclaré. « Mais comme je l’ai dit, j’ai sauté tôt sur les choses juste pour rester concentré. »

Alors que l’homme de 49 ans a pu quitter en toute sécurité sa maison de la région de Hammond Plains avec sa femme et ses deux chiens, il espère toujours de bonnes nouvelles concernant leur chat, Brooklyn, qui était à l’extérieur lorsque l’incendie s’est déclaré et qui est toujours porté disparu.

L’incendie s’est déclaré il y a une semaine, forçant 16 000 personnes à quitter leurs maisons de banlieue et détruisant quelque 200 structures, dont 151 maisons.

Dave Steeves, technicien des ressources forestières au département des ressources naturelles, a déclaré que le feu était peut-être contenu mais qu’il était loin d’être terminé. Ce qui suit, a-t-il dit, sera un « processus à forte intensité de main-d’œuvre » consistant à aller de maison en maison pour s’assurer que tous les points chauds sont éteints et que tout est sûr pour les résidents.

Les habitants des zones les plus touchées se sont alignés avec anxiété dimanche dans une installation sportive transformée en centre de ressources, beaucoup espérant des nouvelles ou des photos de leurs maisons.

Les voisins se sont étreints et ont bavardé devant les portes. Certains sont repartis avec des sourires soulagés ; d’autres en larmes.

Nicole Boudreau, une résidente de la région de Hammonds Plains, faisait partie des personnes avides d’informations.

« Pour être honnête, nous ne savons vraiment rien pour le moment », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que notre maison est toujours debout. Nous n’avons pas entendu dire que ce n’était pas le cas. »

Boudreau, dont le ménage comprend deux enfants et sa mère de 89 ans, a déclaré qu’elle était reconnaissante que tout le monde soit sorti en toute sécurité, mais qu’elle était « très impatiente de savoir quelle est la prochaine étape ».

Jackie Norrie, une autre résidente, a déclaré qu’elle croyait également que sa maison était toujours debout, sur la base de photos aériennes et de ce qu’elle avait entendu de ses voisins.

Elle a déclaré que si les personnes dont les résidences ont été gravement endommagées ou détruites ont reçu des photos ou ont été autorisées à les voir par les fenêtres lors d’une visite en bus, d’autres résidents ont du mal à obtenir des informations sur leurs propriétés.

La ville a déclaré samedi aux habitants que cela pourrait prendre jusqu’à 14 jours pour que les personnes des zones les plus durement touchées soient autorisées à revenir. Les responsables ont déclaré que les pompiers devaient s’assurer que tous les points chauds étaient éteints et que les infrastructures telles que les routes et les réseaux électriques devaient être vérifiées.

Dimanche, davantage de résidents ont été autorisés à rentrer chez eux lorsque l’ordre d’évacuation a été levé pour deux autres zones proches de l’incendie. Le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré lors d’un briefing que la ville passait à la « phase de récupération », mais que les habitants des zones les plus durement touchées « doivent être prêts à être encore absents pendant plusieurs jours ».

Norrie a déclaré qu’elle comprenait que les résidents ne pouvaient pas rentrer immédiatement, mais elle voulait juste savoir que sa maison était en sécurité.

« Des photos, des vidéos, n’importe quoi. Nous voulons juste savoir », a-t-elle déclaré.

Rick Chapman, un habitant de Westwood Hills, s’est dit soulagé d’apprendre que sa maison n’avait subi aucun dommage.

« C’est exactement comme nous l’avons laissé, Dieu merci. »

Il a dit qu’il espérait que les résidents pourront rentrer chez eux « le plus tôt possible » maintenant que l’incendie est maîtrisé.

Bien qu’il se sente bien mentalement et que sa femme se sente « à 80% », il est clair que la semaine a fait des ravages.

« Elle a eu une petite dépression à l’intérieur aujourd’hui », a-t-il déclaré à propos de sa femme. « C’est à prévoir. Je n’ai pas encore eu ma dépression. Mais je le ferai. »

Dans le comté de Shelburne, pendant ce temps, le feu de forêt de Barrington Lake – le plus important de l’histoire de la province – continue de devenir incontrôlable.

L’incendie couvrait 250 kilomètres carrés dimanche matin et a détruit au moins 50 maisons et chalets.

Dave Rockwood, du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que deux autres incendies plus petits dans la province avaient été maîtrisés, ce qui permettra de consacrer davantage de ressources à la lutte contre l’incendie du lac Barrington. Il a déclaré que les équipages étaient aidés par une pluie constante qui avait déjà déversé 35 millimètres sur la zone le matin.

Le premier ministre Tim Houston a déclaré au briefing que l’amélioration de la situation signifie que la province peut lever l’interdiction d’activité et de voyage dans les bois à partir de minuit dimanche. Il a noté qu’une interdiction de brûler est toujours en vigueur et que quiconque la viole peut être passible d’une amende de 25 000 $.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 juin 2023.