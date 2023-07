Feux de forêt en Colombie-Britannique : une famille soupçonne que la fumée a contribué à la crise d’asthme mortelle d’un garçon

Les parents de la Colombie-Britannique, James et Amber Vigh, décrivent leur fils de neuf ans, Carter, comme toujours souriant et la vie de la fête.

« C’était l’enfant qui était si plein de vie », a déclaré sa mère à CTV News via Zoom depuis son domicile à 100 Mile House.

Selon ses parents, Carter vivait avec de l’asthme, mais continuait à mener une vie active et adorait faire du sport.

Ils disent que le 11 juillet, Carter participait à un camp d’été lorsque les niveaux de fumée de feu de forêt ont augmenté dans la région. Par mesure de précaution, ses parents disent que le groupe a été amené à l’intérieur pour jouer à des jeux et que Carter semblait heureux et allait bien.

Cependant, lorsqu’il est rentré chez lui, Carter est passé de jouer sur son iPad à une toux incontrôlable.

« Zéro à cent », a déclaré James Vigh. « Je ne m’attendais pas à ça de l’asthme, vous savez. Je ne l’ai tout simplement pas vu venir. »

Alors que Carter portait toujours une pompe et avait déjà été à l’hôpital pour des problèmes liés à l’asthme, ses parents disent que cet incident était inhabituel depuis le début.

Amber Vigh dit qu’elle a précipité Carter à l’hôpital et a informé le personnel de la situation urgente.

« Il se battait si fort pour respirer et tout ce que je pouvais dire était ‘Dis-lui que je l’aime et dis-lui simplement de respirer.' »

Sa mère dit qu’une armée de médecins et d’infirmières a travaillé sur Carter pendant des heures, mais il ne s’est jamais réveillé.

«Ils ont juste pensé qu’il y avait juste quelque chose, quelque chose dans l’air, je suppose. Quelque chose à voir avec la fumée du feu de forêt l’a exaspéré encore plus et il a essayé mais n’a pas pu se battre cette fois-ci », a déclaré Amber Vigh.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé qu’il enquêtait sur la mort de Carter et sur le rôle que la fumée des feux de forêt a joué dans l’aggravation de son état de santé actuel, en publiant un bulletin de sécurité publique sur les risques de la fumée des feux de forêt.

« La mort soudaine et inattendue de ce jeune garçon est une perte déchirante pour sa famille et sa communauté », indique le communiqué.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a exprimé ses condoléances à la famille et a souligné les risques associés à la fumée des feux de forêt.

« La fumée des feux de forêt peut aggraver des conditions médicales préexistantes et être dangereuse pour les personnes déjà à risque », a écrit le ministère dans un communiqué envoyé à CTV News.

Pour les personnes vivant dans des zones enfumées à risque, le ministère recommande d’avoir à portée de main des médicaments de secours en tout temps, de rester hydraté et d’éviter les efforts physiques.

Il est également conseillé aux personnes vulnérables de rechercher des environnements intérieurs qui pourraient être moins enfumés, comme les centres commerciaux, les centres communautaires et les bibliothèques. De plus, des filtres à particules à haute efficacité à l’intérieur des maisons sont recommandés.

La province a publié lundi un bulletin Smoky Skies, dans lequel la majorité de la province risque de connaître des conditions de fumée. Les experts préviennent que la saison des feux de forêt est loin d’être terminée.

La famille Vigh a déclaré à CTV News qu’ils partageaient l’histoire tragique de leur fils pour sensibiliser et aider les autres personnes souffrant d’asthme dans les régions touchées par la fumée des incendies de forêt.

« Quand nous sommes rentrés à la maison, il avait l’air d’aller bien, il s’est assis sur le canapé et parlait à ses frères et sœurs et jouait sur sa tablette et il a juste commencé à tousser comme un fou », a déclaré Amber Vigh.

La famille dit qu’elle est toujours sous le choc et que le soutien de la communauté l’aide à faire face à l’immense perte.

« Son seul ami nous a apporté une note qui disait que quand il est arrivé à l’école, il n’avait pas d’amis et Carter a été le premier à venir l’accueillir à l’école. C’était le gamin qui ferait n’importe quoi pour n’importe qui », a déclaré Amber Vigh.

Un service commémoratif est prévu pour le centre récréatif de South Cariboo le samedi 22 juillet.