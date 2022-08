Feux de forêt en Colombie-Britannique : près de 40 000 hectares brûlés jusqu’à présent en 2022

Un peu moins de 40 000 hectares – ou 75 000 terrains de football de la taille de la NFL – ont brûlé à la suite d’incendies de forêt jusqu’à présent cette année en Colombie-Britannique

Le nombre est important, mais ne représente qu’une fraction des quelque 870 000 hectares qui ont brûlé en 2021 et de la moyenne sur 10 ans de 348 917 hectares brûlés par saison de feux de forêt dans la province.

Les seules années avec moins de zones brûlées au cours de la dernière décennie, selon les données du BC Wildfire Service, sont 2020 à 14 536 hectares, 2019 à 21 138 hectares et 2013 à 18 298 hectares. Les années les plus destructrices ont été 2017 et 2018, avec respectivement 1,2 million et 1,35 million d’hectares brûlés.

La zone de brûlage relativement faible jusqu’à présent cette année est due en grande partie à l’hiver humide et au printemps frais de la Colombie-Britannique, selon le BC Wildfire Service. La province a connu très peu d’incendies de forêt jusqu’à la fin juillet environ, lorsque des conditions plus chaudes et sèches se sont installées.

Lundi (22 août), 192 incendies brûlaient activement dans toute la Colombie-Britannique, dont 69 ont commencé au cours des deux derniers jours. La foudre est le coupable de la grande majorité d’entre eux (78,6%), avec 7,8% supplémentaires attribués à des personnes et la cause de 13,5% inconnue.

À l’échelle régionale, la majorité est concentrée dans le tiers sud de la province, avec 79 dans le sud-est et 31 dans la région de Kamloops. 27 autres brûlent autour de Prince George, 22 sont situés près de la côte, 18 dans le nord-ouest et 15 dans la région de Cariboo.

Sur les 192 incendies, six sont classés comme « incendies notables » en raison de leur visibilité et/ou de leur menace potentielle pour le public. Ils comprennent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 7 042 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

Le vent et la topographie continuent d’influencer le comportement des incendies à Keremeos Creek, selon BC Wildfire. L’incendie a augmenté de 100 hectares samedi en raison du vent à haute altitude et de quelques allumages prévus.

Le feu est stable le long du côté ouest de la route 3A, mais BC Wildfire indique que de la fumée restera dans la région.

Les alertes d’évacuation sont en vigueur.

Il y a 179 pompiers, 15 hélicoptères et 19 pièces d’équipement lourd sur les lieux.

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 2 160 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Une nouvelle cartographie de la zone a été achevée dimanche lors d’une pause dans la fumée, révélant une zone brûlée totale d’environ 430 hectares plus grande que celle précédemment signalée. BC Wildfire affirme que l’augmentation est due à la fois à la cartographie plus précise et à une certaine croissance qui s’est produite au cours de la semaine dernière.

Les structures ne sont pas actuellement menacées par l’incendie, mais une alerte d’évacuation et une restriction de zone sont en vigueur dans la région.

Cinquante-trois pompiers et un hélicoptère sont sur place.

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 1 707 hectares

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Les équipes ont travaillé dimanche pour attaquer les points chauds de l’incendie, après qu’une équipe de balayage infrarouge a identifié les pires zones samedi soir.

Une alerte d’évacuation a été annulée samedi après-midi, mais une restriction de zone reste en place.

Il y a 82 pompiers sur place, ainsi que 12 hélicoptères et sept pièces d’équipement lourd.

Ruisseau Cummings

Taille estimée du feu : 52,6 hectares

Emplacement : 5 kilomètres à l’ouest de Sparwood

Découvert: 3 août

Cause : Foudre

À compter de la fin de la journée de lundi, le feu de forêt ne sera plus considéré comme un incendie notable, selon BC Wildfire.

Une équipe infrarouge travaillera lundi soir pour identifier les points chauds que les équipages doivent éteindre. Les systèmes de gicleurs et la pose de tuyaux restent en place au cas où ils seraient nécessaires et BC Wildfire dit qu’il procédera à une évaluation quotidienne de l’incendie.

Il y a 13 hélicoptères sur place.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 1 119 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

La zone brûlée par les incendies de forêt a été mise à jour lundi matin de 648 à 1 119 hectares.

Les équipes installent un nouveau camp plus près de l’incendie, pour réduire le temps de trajet et permettre aux pompiers de rester plus longtemps sur les lieux. Il devrait être prêt d’ici la fin de la journée de lundi.

Des équipes d’équipement lourd travaillent également à la construction d’un pont sur l’affluent du ruisseau Couldrey pour permettre un meilleur accès.

Une restriction de zone est en place.

Il y a 79 pompiers sur place, ainsi que 12 hélicoptères et 14 pièces d’équipement lourd.

Monter l’amarrage

Taille estimée du feu : 1 333 hectares

Emplacement : 27 kilomètres à l’est du village de Radium Hot Springs

Découvert: 30 juillet

Cause : Foudre

Le comportement du feu a diminué du samedi matin au dimanche, mais il continue de brûler dans les zones escarpées et difficiles d’accès.

Une restriction de zone est en place.

Il y a 39 pompiers, un hélicoptère et deux équipements lourds sur place.

