Feux de forêt en Colombie-Britannique: plus d’ordres d’évacuation, alertes alors que le nombre d’incendies ne cesse d’augmenter

VANCOUVER –

Les ordres d’évacuation et les alertes se sont multipliés près de plusieurs incendies de forêt en Colombie-Britannique alors que les communautés tentent d’assurer la sécurité des résidents et que le BC Wildfire Service combat un nombre croissant d’incendies.

Le district régional de Bulkley Nechako a ordonné l’évacuation de plus de propriétés lundi soir près de deux incendies incontrôlables dans la région de Burns Lake, dans le centre de la Colombie-Britannique, dont un incendie de 3,5 kilomètres carrés juste à l’est du village, non loin de l’autoroute 16.

Le district affirme que l’évacuation vise principalement à protéger les infrastructures et à fermer les sentiers récréatifs environnants, tandis que l’autre évacuation, le long de la rive nord du lac François, au sud du lac Burns, affecte désormais environ 60 propriétés menacées par le Parrot Lookout de 20 kilomètres carrés. incendies.

Le site Web d’information d’urgence de la Colombie-Britannique indique qu’environ 150 personnes sont sorties de chez elles et des centaines d’autres sont en alerte d’évacuation tandis que le service des incendies de forêt gère près de 330 incendies de forêt actifs dans la province, dont 47 ont éclaté au cours des dernières 24 heures.

Au Yukon, les équipes rapportent que le feu de forêt juste à l’ouest de Whitehorse a considérablement augmenté pour atteindre près de huit kilomètres carrés, mais n’est pas plus proche des maisons le long du côté sud de la route de l’Alaska, bien que son flanc sud se déplace vers la vallée de l’Ibex, où un l’alerte d’évacuation reste en vigueur.

Des avertissements de chaleur sont toujours affichés pour le Yukon alors que les températures atteignent 30 ° C à certains endroits, mais Environnement Canada indique que des averses et une tendance au refroidissement sont en cours, tandis que des orages sont prévus pour une grande partie de la Colombie-Britannique, l’intérieur et de grandes sections de la Colombie-Britannique et du Yukon endurent également ciel brumeux et enfumé au moins pour les prochains jours.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 juillet 2023.