Feux de forêt en Colombie-Britannique : plus de 160 structures perdues et endommagées dans la région de Shuswap

L’incendie massif de Bush Creek East, qui brûle dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique, a détruit ou endommagé au moins 168 structures, selon une enquête incomplète sur les communautés touchées.

Les responsables du district régional de Columbia Shuswap ont fourni une mise à jour tant attendue sur la destruction causée par l’incendie de forêt lors d’un briefing vendredi, notant que les membres du Groupe de travail canadien 1 n’ont été en mesure de procéder à des évaluations rapides des dommages que dans les zones jugées sûres pour l’entrée.

« Sachez qu’il y a encore des incendies de forêt actifs dans la région où les évaluations foncières n’ont pas pu être effectuées », a déclaré Erick Thompson, responsable de l’information publique du CSRD.

Vendredi après-midi, les équipes ont dénombré 131 structures perdues à cause de l’incendie de forêt et 37 autres endommagées.

Les autorités ont promis que les résidents de la région pourraient vérifier l’état de leurs propriétés en saisissant leur adresse sur le site Internet du district régional, mais ont déclaré que le service ne serait disponible que plus tard dans la journée.

« Le CSRD s’engage à soutenir les membres de la communauté pendant cette période très difficile, et nous contacterons individuellement les propriétaires pour vous faciliter et vous aider », a ajouté Thompson.

Alors que de nombreux résidents font face à des nouvelles déchirantes, les responsables ont également noté que les agents de la Force opérationnelle canadienne 1 et de la GRC n’ont trouvé aucune preuve que quelqu’un soit mort à cause de l’incendie de Bush Creek Est.

« Nous avons entendu ces derniers jours à quel point ces incendies étaient intenses, nous sommes donc tous très reconnaissants qu’aucune vie ne semble avoir été perdue », a déclaré Tracy Hughes du CSRD.

Pendant ce temps, les pompiers continuent de lutter contre l’incendie qui s’étend sur 41 000 hectares. Bien que les conditions se soient améliorées ces derniers jours en raison de températures plus fraîches et de quelques précipitations, le BC Wildfire Service a toujours classé Bush Creek East comme « hors de contrôle » vendredi.

Et même si la menace d’incendie a diminué dans certains quartiers, le responsable de l’information sur les incendies, Mike McCulley, a déclaré qu’il existe « de nombreux autres dangers sur le terrain après un incendie de forêt » qui doivent être pris en compte avant que les ordres d’évacuation puissent être levés, notamment les lignes électriques tombées et les toxines provenant des brûlures. produits chimiques.

« Il y a des arbres dangereux qui doivent être gérés et traités », a ajouté McCulley. « Et les arbres dangereux, si vous y prêtez attention cette année, sont mortels. »

Le mois dernier, Devyn Gale, une pompière de 19 ans, a été tuée par la chute d’un arbre alors qu’elle travaillait près de Revelstoke, où elle a grandi.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a déclaré que les équipes s’efforçaient d’éliminer les dangers des routes de la région de Shuswap et avaient rouvert vendredi matin l’autoroute 1 entre Chase et Sorrento. La route était fermée depuis le 18 août.

Mercredi soir, un barrage routier de la GRC sur ce tronçon de l’autoroute 1, établi pour empêcher les résidents du secteur d’accéder aux zones d’évacuation de Shuswap Nord, a été le théâtre d’un affrontement organisé par un groupe appelé « Convoi de la vérité et de la liberté ».

Le groupe a déclaré qu’il voulait démanteler le blocus de la GRC pour livrer des fournitures aux habitants défiant les ordres d’évacuation pour protéger leurs maisons, mais il n’a finalement pas réussi.