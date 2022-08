Feux de forêt en Colombie-Britannique: ordres d’évacuation, les alertes demeurent dans l’Okanagan

Un ordre d’évacuation reste en vigueur à Olalla, une communauté située juste au nord de Keremeos, en Colombie-Britannique, alors qu’un incendie de forêt classé comme “hors de contrôle” continue de croître, affectant les résidents à proximité.

Sandy Diaz, une résidente de la communauté, est sortie de chez elle vendredi et on lui a dit qu’elle pouvait revenir plus tard dans la journée, mais a été forcée de rester dehors pour la nuit, laissant derrière elle son mari, qui souffre de démence, seul à la maison.

« Qui établit toutes ces règles ? » elle a demandé dans une interview avec CTV News.

« Je suis ici en attente d’un permis. Imaginez, un permis qu’ils me délivreront pour que je rentre chez moi », a-t-elle ajouté.

Samedi, 547 propriétés avaient reçu l’ordre d’évacuer, dont toute la communauté d’Olalla. 1 050 autres étaient en état d’alerte, dont tout le village de Keremeos.

D’autres résidents à proximité déclarent également se sentir frustrés et confus, notamment Kudrat Mundi, qui gère un stand de fruits sur Keremeos Bypass Road.

“C’est un peu inquiétant”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son entreprise commençait à se débattre un peu après la fermeture de l’autoroute 3A, qui traverse à la fois Olalla et Keremeos.

“Les affaires ont énormément ralenti. C’est en fait assez effrayant de voir à quel point c’est calme ces derniers temps », a-t-elle déclaré.

“Nous avons beaucoup de fruits qui vont commencer à se gâter si nous ne pouvons pas continuer à les vendre”, a ajouté Mundi.

Elle a dit que 18 personnes travaillent dans son magasin et qu’elles sont préparées au cas où elles auraient besoin de partir à tout moment.

Selon BC Wildfire, 426 pompiers sont actuellement sur place et travaillent sans relâche pour atténuer la propagation. Ils sont appuyés par 15 hélicoptères et 42 pièces d’équipement lourd.

Le feu reste à 5 903 hectares et sa cause est inconnue. Une partie du défi pour contenir l’incendie est le terrain, selon Taylor Shantz, un agent d’information du BC Wildfire Service.

“Les équipages travaillent très dur, mais c’est aussi un travail difficile et il est difficile de faire entrer des machines, des équipages”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le vent ne s’est pas encore levé pour attiser davantage les flammes.

« C’est avantageux pour nous d’avoir nos équipes qui travaillent et de pouvoir mettre des lignes de secours. Chaque fois que vous avez des vents forts, cela ne fera que fournir plus d’oxygène au feu et alimenter un comportement plus agressif », a expliqué Shantz.

Pour Diaz, la patience s’épuise et elle refuse d’attendre plus longtemps pour rentrer chez elle, malgré l’ordre d’évacuation. Elle a finalement reçu une permission spéciale pour s’occuper de son mari et a été reconduite chez elle par la GRC.

“Merci! Merci beaucoup! Fin heureuse. Je rentre à la maison!” dit-elle avant de regagner sa propriété.

Cependant, on ne sait pas combien de temps elle pourra y rester alors que le feu se rapproche de la communauté, jour après jour.