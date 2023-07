Feux de forêt en Colombie-Britannique : ordre d’évacuation en raison d’un feu de forêt près d’Osoyoos

Des centaines de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer en raison d’un incendie incontrôlable près d’Osoyoos, en Colombie-Britannique

Le feu de forêt d’Eagle Bluff, qui s’appelait auparavant le feu de forêt de Lone Pine Creek, a traversé la frontière canado-américaine samedi.

Du côté canadien de la frontière, il a atteint 885 hectares dimanche matin. Du côté américain, le feu a brûlé plus de 4 000 hectares, selon les responsables des feux de forêt de l’État de Washington.

Les ordonnances ont été émises par le district régional d’Okanagan-Similkameen et la ville d’Osoyoos, touchant plus de 732 propriétés. Ils couvrent une zone délimitée à l’ouest de l’autoroute 97, au sud de l’autoroute 3, à l’est de Nighthawk Road et au nord de la frontière américaine.

Les résidents et les visiteurs ont été invités à partir immédiatement car l’incendie « constitue une menace pour la vie et la sécurité », selon les ordres, qui stipulent également que les personnes contraintes de fuir doivent se rendre dans un centre d’opérations d’urgence à proximité d’Oliver.

De plus, 2 094 propriétés ont été placées en alerte d’évacuation.

« Les résidents recevront un préavis aussi long que possible avant l’évacuation; cependant, vous pouvez recevoir un préavis limité en raison de l’évolution des conditions », indique l’alerte.

Des équipes du BC Wildfire Service étaient sur place pendant la nuit et des ressources supplémentaires ont été déployées dans la matinée, notamment un hélicoptère, de l’équipement lourd et du personnel de protection des structures.

Les pompiers travaillent sur le flanc est de l’incendie avec 50 personnes sur les lieux, a déclaré Shaelee Stearns, responsable de l’information du BCWS, lors d’un briefing RDOS dimanche. Onze équipements lourds et cinq hélicoptères ont été déployés.

Stearns a déclaré qu’il y avait eu une diminution du comportement du feu dimanche et que le feu n’avait pas augmenté de manière significative après samedi soir. Les changements de vent, les températures plus fraîches et l’augmentation de l’humidité ont été répertoriés comme des facteurs possibles de la propagation plus lente de l’incendie.

Au sud de la frontière canado-américaine, la situation demeure toutefois plus active.

Jake Todd, porte-parole du Service forestier des États-Unis, a déclaré que le feu de forêt avait brûlé 40 kilomètres carrés dimanche soir.

Trois maisons et un hangar ont été détruits par l’incendie, a-t-il dit.

Le danger d’incendie est resté « très élevé » et 250 personnes luttaient contre l’incendie, a-t-il déclaré. Lundi, les températures devraient être dans les 30 degrés supérieurs et les minimums nocturnes autour de 10 degrés Celsius, avec des vents estimés à la fois du nord et du sud avec des rafales pouvant atteindre 50 kilomètres par heure.

« Les ressources locales d’attaque initiale et les moyens aériens régionaux sont sur place depuis que cet incendie a été signalé et évalué pour la première fois hier », a déclaré Todd. « Les efforts de suppression seront exécutés tout au long de la journée et les activités se poursuivront pendant la nuit si les considérations de sécurité pour les pompiers le permettent. »

Elle a exhorté ceux qui sont sous ordre d’évacuation à partir. « Si les gens choisissent de rester, ils se mettent en danger et pas seulement cela, mais aussi nos équipages qui pourraient devoir entrer si les conditions changent », a déclaré Stearns.

Erick Thompson, agent d’information du district régional d’Okanagan-Similkameen, a rappelé aux habitants de la région de ne pas utiliser de drones et de rester hors de l’eau pour faire de la place aux avions.

« Ce n’est pas le bon moment pour passer en mode vacances », a-t-il déclaré. « La connaissance de la situation est essentielle. C’est gênant pour certaines personnes mais imaginez des gens qui sont sous ordre d’évacuation, leurs maisons sont menacées et les opérations d’incendie doivent s’arrêter parce que quelqu’un voulait être sur un bateau.

La mairesse de la ville d’Osoyoos, Sue McKortoff, a exhorté les résidents et les entreprises à réduire leur consommation d’eau et à ne pas arroser les pelouses afin de conserver les ressources pour les efforts de lutte contre les incendies.

Le ministère des Transports de la province a dit aux gens d’éviter de conduire sur le tronçon de 47 kilomètres de l’autoroute 3 entre Keremeos et Osoyoos.

« Il a voyagé si vite », a déclaré Karen Goodfellow, résidente d’Osoyoos, à CTV News samedi soir.

« Je suis sortie de l’une de nos dépendances ici et j’ai vu toute la fumée et je l’ai juste regardée pendant deux minutes et elle se déplaçait si rapidement que les arbres se sont allumés dès le début », a-t-elle poursuivi.

« C’est déconcertant, c’est sûr. »

Il y a eu 1 517 incendies de forêt en Colombie-Britannique cette année, brûlant 15 397 kilomètres carrés d’arbres, de buissons et de prairies.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne