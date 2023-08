Feux de forêt en Colombie-Britannique: modifications de l’ordonnance d’urgence sur les voyages

Une ordonnance d’urgence interdisant aux personnes de réserver un hébergement dans les zones ravagées par les incendies de forêt de la Colombie-Britannique sera levée à partir de minuit – à l’exception de West Kelowna, selon le ministre de la Gestion des urgences.

Bowinn Ma, lors d’une conférence de presse mardi, a déclaré que l’ordre avait eu l’effet escompté et libéré des milliers d’espaces pour les évacués et le personnel d’urgence.

Bien que l’ordonnance ne reste en vigueur que pour West Kelowna et qu’il n’y ait pas d’interdiction de voyager en soi, Ma a déclaré que la province décourage toujours fortement les voyages non essentiels vers Lake Country et le Shuswap.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.