Feux de forêt en Colombie-Britannique : mises à jour en direct sur les incendies qui menacent les collectivités

L’état d’urgence reste en place lundi dans toute la Colombie-Britannique, où des incendies de forêt qui font rage ont laissé des dizaines de milliers de personnes sous ordre d’évacuation ou en alerte.

Voici les derniers développements dans la bataille continue des pompiers pour protéger les personnes et les biens.



10 h – Mise à jour à venir sur les feux de forêt dans l’Okanagan

Des responsables du centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan organiseront une conférence de presse à Kelowna lundi matin pour fournir une mise à jour sur tous les incendies de forêt actifs dans la région.

Cela comprend l’incendie de McDougall Creek menaçant des maisons à West Kelowna, la Première Nation de Westbank et d’autres régions, ainsi que l’incendie de North Clifton-McKinley à Kelowna.

Alors que les pompiers ont fait des progrès encourageants sur les incendies au cours du week-end, permettant à certaines personnes évacuées de rentrer chez elles, les résidents locaux attendent toujours le décompte du nombre de maisons et de bâtiments qui ont été détruits.



7 h – Trudeau dit que le groupe d’intervention en cas d’incident s’est réuni lundi

S’exprimant à l’Île-du-Prince-Édouard avant une retraite du cabinet fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement organiserait une réunion du groupe d’intervention en cas d’incident lundi après-midi pour s’assurer que le Canada « continue de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les gens » des incendies de forêt en Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

« Les Canadiens d’un océan à l’autre regardent avec horreur les images de dévastation apocalyptique et d’incendies qui se déroulent dans des communautés que beaucoup d’entre nous connaissent et où tant d’entre nous ont des amis », a déclaré Trudeau. « C’est une période effrayante et déchirante. »

Il a également réitéré les commentaires précédents du week-end confirmant qu’Ottawa a approuvé la demande de la Colombie-Britannique de déployer les Forces armées canadiennes dans la lutte contre les incendies de forêt.



6 h – Préoccupations concernant un comportement plus extrême du feu

Le BC Wildfire Service a fait part de ses inquiétudes concernant davantage de rafales de vent dans les prévisions pour certaines régions lundi, ce qui pourrait à nouveau déclencher un « comportement de feu extrême ».

Les responsables ont déclaré que les équipes avaient travaillé pendant la nuit pour contrôler l’incendie de Bush Creek East dans la région de Columbia Shuswap, qui s’est étendu à 410 kilomètres carrés au cours du week-end et a fusionné avec l’incendie de forêt d’Adams Lake.

Dans une mise à jour publiée tard dimanche soir sur les réseaux sociaux, le BCWS a déclaré que le ciel enfumé avait contribué à atténuer le comportement de l’incendie et qu’il pourrait y avoir quelques millimètres de précipitations lundi soir qui pourraient supprimer les efforts.

« Sur la base des prévisions actuelles, le comportement des incendies devrait diminuer après (lundi) », a écrit le BCWS.



Avec des fichiers de La Presse canadienne