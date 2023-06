Feux de forêt en Colombie-Britannique: l’incendie de Donnie Creek reste «volatil»

Le district régional de Peace River indique que les résidents de 14 propriétés situées dans des zones rurales au nord de Fort St. John pourraient rentrer chez eux après avoir reçu l’ordre de partir en raison d’un incendie de forêt record, bien que la situation reste « volatile ».

Cela fait suite à la levée d’un autre ordre d’évacuation pour les propriétés à l’est de l’autoroute 97, mais le district dit que les gens devraient être prêts à repartir à court préavis.

L’incendie de Donnie Creek s’est développé ces derniers jours pour devenir le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’histoire de la Colombie-Britannique, s’étendant sur plus de 5 500 kilomètres carrés.

Une mise à jour du BC Wildfire Service indique que les incendies de forêt représentent environ 62% de la superficie totale brûlée dans la province jusqu’à présent cette saison.

Les incendies de forêt ont carbonisé près de 8 700 kilomètres carrés depuis le 1er avril, éclipsant la moyenne sur 20 ans d’environ 162 kilomètres carrés pour la même période de l’année.

Un incendie qui a forcé la fermeture d’une autoroute clé reliant les communautés de la côte ouest de l’île de Vancouver a entre-temps été déclaré sous contrôle, et la province affirme qu’elle est sur la bonne voie pour rouvrir à la circulation en alternance à une seule voie ce week-end.

Un communiqué du ministère des Transports indique que les équipes ont débarrassé le tronçon de l’autoroute 4 à l’est de Port Alberni des arbres et des débris tombés sur un terrain escarpé, et que des travaux sont en cours pour installer des mesures de sécurité temporaires.

Il indique que ces mesures comprennent une barrière en béton et des «rideaux en filet» de protection suspendus par des grues pour empêcher les débris de tomber sur la route.

Un détour routier reste ouvert et les compagnies aériennes locales ont ajouté des vols pour répondre à la demande de voyages à destination et en provenance des communautés isolées, notamment Tofino et Ucluelet.



