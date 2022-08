Feux de forêt en Colombie-Britannique: les incendies dans les régions du sud continuent de défier les équipages

Il y avait 50 incendies actifs en Colombie-Britannique en date du mercredi 10 août matin, en baisse de cinq par rapport à la veille.

La majorité d’entre eux sont confinés à la moitié sud de la province, une tendance qui, selon le BC Wildfire Service, est normale pour cette partie de l’année alors que le nord commence à voir de plus grandes précipitations.

Plus précisément, 17 des incendies se trouvent dans le sud-est, 12 dans la région de Kamloops, 10 autour de Prince George, six dans le nord-ouest, quatre sont considérés comme côtiers et un dans la région de Cariboo.

On pense que la majorité des incendies (34) ont été causés par la foudre, tandis que huit sont attribués à des personnes et la cause des huit derniers reste inconnue.

Treize incendies sont en cours, 13 sont considérés comme hors de contrôle et 13 autres sont sous contrôle. Trois autres sont considérés comme nouveaux, tandis que huit restent étiquetés comme “feux notables”. Ce sont ceux qui sont particulièrement visibles ou qui constituent une menace potentielle pour le public.

Ils comprennent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 6 836 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

Les précipitations de mardi ont interrompu les allumages prévus dans la région, mais BC Wildfire dit qu’il espère les reprendre lorsque le temps s’éclaircira. Les allumages sont utilisés pour éliminer le combustible disponible (broussailles, arbres, etc.) entre l’endroit où le feu brûle et les lignes de contrôle ou les barrières que les équipes ne veulent pas dépasser.

BC Wildfire affirme que les nouvelles lignes de contrôle tiennent bien. Des débris brûlants continuent de tomber pendant la nuit, mais les équipages s’y attaquent lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité.

Le chemin de service forestier du ruisseau Olalla est fermé. Les ordres d’évacuation et les alertes restent en place.

Au total, 413 pompiers luttent contre l’incendie, avec l’aide de 16 hélicoptères et de 45 équipements lourds.

Au cours des prochains jours et semaines, de la fumée provenant de l’intérieur du #Keremeos Le feu de forêt du ruisseau (K50863) restera visible. Les équipes continueront de patrouiller et de nettoyer le périmètre de l’incendie où le confinement a été établi. #BCWildfire pic.twitter.com/CX3Y57ONMd – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 10 août 2022

Ruisseau Maria

Taille estimée du feu : 1 004 hectares

Emplacement : 6 kilomètres au nord-est de Pavilion

Découvert: 31 juillet

Cause : Foudre

Le feu de forêt n’a pas connu de croissance en dehors des périmètres existants depuis le 3 août, mais continue d’être travaillé de près par les équipes. Ils ont utilisé de l’équipement lourd pour accéder au feu et construisent maintenant des lignes de confinement en reliant les routes et en coupant des blocs.

Selon BC Wildfire, le temps chaud et sec entrant pourrait entraîner une augmentation du comportement des incendies.

Cinquante-neuf pompiers sont sur place, ainsi que deux hélicoptères et 6 engins lourds.

Ruisseau Nohomin

Taille estimée du feu : 3 745 hectares

Emplacement : 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton

Découvert: 14 juillet

Cause : humain suspecté

Les ordres d’évacuation pour la région ont été annulés, mais l’activité des incendies se poursuit dans le parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux. Ici, BC Wildfire affirme que les falaises abruptes et le terrain rocheux ont rendu extrêmement difficile pour les équipages de combattre l’incendie.

Les flancs sud, nord-est et est du feu restent stables.

Il est cogéré par la Première Nation de Lytton et BC Parks, le BC Wildfire Service apportant son soutien au besoin.

Regarder le ruisseau

Taille estimée du feu : 270 hectares

Emplacement : 16 kilomètres au nord-ouest de Kamloops

Découvert: 29 juillet

Cause : Coup de foudre suspecté

Le feu de forêt, qui n’a pas connu de croissance significative depuis le 2 août, est désormais considéré comme “en cours”. Il ne devrait pas se propager au-delà des lignes de confinement et les pompiers s’efforceront d’éteindre ce qui reste.

Il sera enlevé comme un incendie de note dans les prochains jours.

Il y a 78 pompiers sur place, ainsi que quatre hélicoptères et deux pièces d’équipement lourd.

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 1 679 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Le feu n’a pas connu de croissance significative depuis le 6 août et continue de brûler dans les lignes de confinement.

Selon BC Wildfire, alors que les conditions chaudes et sèches se poursuivent tout au long du mois d’août, certaines augmentations de l’activité des incendies sont attendues.

Le feu est très visible pour les habitants de Kaslo et peut sembler plus proche que de la ville pendant les heures du soir.

Quatorze propriétés sont sous alerte d’évacuation et BC Wildfire a émis une restriction de zone pour la région.

Il y a 22 pompiers et un hélicoptère sur place.

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 1 350 hectares

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Selon BC Wildfire, le comportement des incendies augmente à mesure que les températures augmentent et que les communautés voisines sont susceptibles de ressentir de la fumée.

Les équipages ont terminé la construction des lignes de confinement lundi et devraient commencer les allumages aériens planifiés mercredi à 11 heures. Cela se fera avec une torche héliportée, un accessoire suspendu à un hélicoptère et utilisé pour allumer des carburants dans des zones prédéterminées.

Une alerte d’évacuation est en vigueur pour six propriétés de la zone, ainsi qu’une restriction de zone.

Il y a 109 pompiers sur place, ainsi que 11 hélicoptères et 29 pièces d’équipement lourd.

Ruisseau Cummings

Taille estimée du feu : 52 hectares

Emplacement : 5 kilomètres à l’ouest de Sparwood

Découvert: 3 août

Cause : Foudre

Le feu de forêt a encore augmenté de huit hectares mardi, alors que les équipages continuent de voir une activité agressive sur le flanc est du feu.

Le paysage difficile et la fumée qui en résulte ont jusqu’à présent rendu le travail des équipages au sol ou aérien largement dangereux, selon BC Wildfire.

Les résidents de Sparwood verront probablement un afflux d’équipements de lutte contre les incendies cette semaine, alors que le personnel de protection des structures commencera à évaluer les propriétés dans la région. BC Wildfire affirme que cela se fait de manière proactive et que Sparwood n’est pas menacé dans l’immédiat.

40 pompiers sont sur place.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 648 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

L’incendie, qui s’est propagé des États-Unis à la vallée de Flathead en Colombie-Britannique le 4 août, s’est intensifié mardi. Du côté canadien de la frontière, elle est passée de 526 à 648 hectares. La taille globale est de 1 241 hectares.

Un spécialiste de la protection des structures évalue la zone et détermine si des ressources sont nécessaires.

@janeskrypnek

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022Colombie-BritanniquePréparation aux urgencesincendie