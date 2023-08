Feux de forêt en Colombie-Britannique : le premier ministre déclare l’état d’urgence à l’échelle de la province

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré l’état d’urgence à l’échelle de la province en raison du nombre croissant d’incendies violents qui menacent les collectivités.

Le premier ministre David Eby a annoncé la déclaration lors d’une conférence de presse vendredi, après 24 heures difficiles au cours desquelles des incendies de forêt à propagation rapide ont déclenché des milliers de nouveaux ordres d’évacuation et d’alertes dans toute la province.

« Nous déclarons l’état d’urgence provincial pour nous assurer que nous avons accès à tous les outils dont nous pourrions avoir besoin pour répondre à cette situation », a déclaré Eby.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique a suggéré qu’un état d’urgence n’était pas nécessaire – bien que le premier ministre ait révélé qu’il y avait eu une « détérioration rapide » de la situation des incendies de forêt au cours de vendredi après-midi.

Le nombre de personnes évacuées dans toute la province a triplé pour atteindre 15 000 en une seule heure, a déclaré Eby. Plus de 23 000 autres résidents sont en alerte d’évacuation, ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à fuir à court préavis.

Eby a exhorté le public à surveiller de près les mises à jour sur les incendies de forêt et à se conformer à tout ordre d’évacuation émis. Les équipes de pompiers et les agents de la GRC ont dû rentrer dans les zones d’évacuation pendant la nuit pour tirer les gens de leurs maisons, alors même que des incendies massifs se développaient à un rythme alarmant à proximité.

« S’il vous plaît, ne mettez pas les pompiers en danger en restant chez vous si vous êtes sous le coup d’un ordre d’évacuation », a déclaré le Premier ministre.

La situation des incendies de forêt dans la province s’est aggravée depuis jeudi en raison d’un mélange de conditions sèches, de rafales de vent et de foudre sèche, qui a déclenché de nouveaux incendies et provoqué une croissance explosive des feux existants.

L’incendie de McDougall Creek à West Kelowna a explosé sur environ 6 800 hectares et a consumé un nombre non confirmé de propriétés, malgré les meilleurs efforts des équipes de pompiers provinciales et locales.

Avec plus de foudre dans les prévisions, les responsables s’attendent à ce que les problèmes se poursuivent pendant le week-end.

« Nous savons qu’en période de stress, dans des circonstances difficiles, les Britanno-Colombiens sont à la hauteur », a déclaré Eby. « Les Britanno-Colombiens sont généreux, compatissants et ingénieux et nous nous soutenons mutuellement, et nous allons continuer à faire ce travail. »

La déclaration de l’état d’urgence confère à la province des pouvoirs extraordinaires en vertu de la Loi sur le programme d’urgence, permettant des réponses plus rapides aux crises qui se développent rapidement.

Ces pouvoirs peuvent inclure la restriction des déplacements, l’évacuation forcée et même la réquisition de biens personnels si cela est jugé nécessaire pour une intervention en cas de catastrophe.

Le gouvernement avait précédemment déclaré l’état d’urgence à l’échelle de la province en mars 2020 dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19, et en novembre 2021 à la suite des inondations et des glissements de terrain historiques qui ont laissé plusieurs collectivités sous l’eau et coupé l’accès routier au Lower Mainland. .

Les déclarations restent en place pendant deux semaines par défaut, après quoi elles peuvent être renouvelées ou annulées. Les officiels ont également la possibilité de les annuler à tout moment.