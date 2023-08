Feux de forêt en Colombie-Britannique: le gouvernement introduit des restrictions de voyage pour libérer des logements pour les évacués

Le gouvernement de la Colombie-Britannique utilise les pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés en vertu de sa déclaration d’état d’urgence pour mettre en œuvre une restriction sur les voyages liés au tourisme dans les zones touchées par les incendies de forêt.

Le premier ministre David Eby a annoncé la commande lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

Il a déclaré que l’ordonnance visait à garantir que des logements temporaires suffisants soient disponibles pour les personnes qui évacuent ou participent à la lutte contre les incendies.

« La situation actuelle est sombre », a déclaré Eby, ajoutant qu’il y a environ 35 000 personnes sous ordre d’évacuation dans toute la province et 30 000 autres sont en alerte d’évacuation et pourraient devoir partir à tout moment.

« Nous avons un besoin urgent de plus de logements », a déclaré le Premier ministre. « Cette ordonnance dit: » Restez en dehors des routes pour les voyages touristiques non essentiels pour rester dans un logement temporaire. « »

L’ordonnance s’applique spécifiquement à la région de l’Okanagan, selon le ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au climat, Bowinn Ma.

« Les gens, les familles, les pompiers et les autres intervenants de première ligne ont besoin d’un endroit sûr où séjourner pendant cette période extrêmement difficile et difficile », a déclaré Ma. « En vertu de cette ordonnance, nous restreignons les déplacements dans plusieurs communautés pour toute personne prévoyant de séjourner dans un logement temporaire. »

Les communautés incluses dans l’ordonnance sont Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon, a déclaré le ministre.

« Soyons clairs : les hébergements temporaires dans les zones que j’ai énumérées ne sont plus disponibles pour les visites non essentielles. Si vous n’avez pas besoin de vous rendre dans ces zones pour des raisons essentielles, nous avons besoin que vous modifiiez vos plans. » Maman a dit.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré vendredi l’état d’urgence à l’échelle de la province en réponse à la détérioration rapide des conditions, en particulier dans l’intérieur.

La déclaration de l’état d’urgence confère à la province des pouvoirs extraordinaires en vertu de la Loi sur le programme d’urgence, permettant des réponses plus rapides aux crises qui se développent rapidement.

Ces pouvoirs peuvent inclure la restriction des déplacements, l’évacuation forcée et même la réquisition de biens personnels si cela est jugé nécessaire pour une intervention en cas de catastrophe.

Le gouvernement avait précédemment déclaré l’état d’urgence à l’échelle de la province en mars 2020 dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19, et en novembre 2021 à la suite des inondations et des glissements de terrain historiques qui ont laissé plusieurs collectivités sous l’eau et coupé l’accès routier au Lower Mainland. .

Les déclarations restent en place pendant deux semaines par défaut, après quoi elles peuvent être renouvelées ou annulées. Les officiels ont également la possibilité de les annuler à tout moment.



Avec des fichiers d’Andrew Weichel de CTV News Vancouver