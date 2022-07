Feux de forêt en Colombie-Britannique: le feu de forêt de Keremeos Creek provoque des évacuations

Un incendie de forêt dans le sud de l’Okanagan se développe rapidement, forçant les gens à quitter leur domicile samedi.

Un ordre d’évacuation a été émis par le district régional d’Okanagan-Similkameen pour 25 propriétés sur Green Mountain Road – qui est à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton – et 357 autres propriétés dans la région d’Apex sont en alerte d’évacuation.

Nous continuons à répondre au feu de forêt de Keremeos Creek (K50863) situé au sud-ouest de Penticton. Aujourd’hui, le feu de forêt a affiché un comportement de feu agressif et erratique et est maintenant estimé à 440 ha. Il y a maintenant 45 membres du personnel du BC Wildfire Service qui répondent sur le terrain. pic.twitter.com/4CDa381kJb – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 31 juillet 2022

BC Wildfire Service affirme que le feu affiche un comportement “agressif et erratique” et se développe rapidement – passant de 100 hectares vendredi soir à 440 hectares samedi.

“Cela peut être très déconcertant”, a déclaré Erick Thompson, agent d’information pour le centre des opérations d’urgence du district régional d’Okanagan-Similkameen.

“Il est important d’avoir un plan en place si vous devez quitter votre propriété, certainement si vous vous sentez menacé et qu’il n’y a pas d’ordre d’évacuation ou d’alerte en place. Vous devez être prêt à déménager dans une autre zone. Et faites cela le plus tôt possible », a-t-il ajouté. La directrice du centre d’incendie de Kamloops, Kaitlyn Baskerville, déclare que même s’il peut être difficile de laisser derrière soi sa propriété et ses effets personnels, c’est la chose la plus sûre à faire en ce moment.

“Il ne s’agit pas nécessairement uniquement de votre propriété. Il s’agit également de la communauté qui vous entoure et de faire ce qui est juste et d’assurer la sécurité de nos équipages également”, a-t-elle déclaré.

L’incendie de Keremeos Creek a été découvert vendredi et une structure a déjà été détruite.





Un bulletin de ciel enfumé a également été émis pour le sud de l’Okanagan.

“La fumée des feux de forêt fait naturellement partie de notre environnement, mais il est important de garder à l’esprit que l’exposition à la fumée peut affecter votre santé”, lit-on dans le bulletin.

“Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, d’infections respiratoires telles que le COVID-19, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles de subir des effets sur la santé dus à l’exposition à la fumée”, a-t-il poursuivi.

Les responsables exhortent les résidents à proximité à continuer de vérifier les mises à jour car la situation évolue rapidement.

“Nous sommes déjà venus ici. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter pour le moment. Nous continuons d’analyser la situation une fois qu’il y aura suffisamment de justifications pour recommander une alerte ou un ordre”, a déclaré Baskerville.

Bien que la cause de cet incendie soit encore inconnue, la majorité des nouveaux incendies dans la province au cours des dernières 24 heures ont été déclenchés par la foudre.

Nous avons répondu à 40 nouveaux incendies au cours des dernières 24 heures, dont 13 sont maintenant classés comme détenus, sous contrôle ou hors de combat. La majorité de ces incendies ont été déclenchés par la foudre.

Nous entreprenons des patrouilles dans les zones où la foudre frappe, en fonction des conditions locales. – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 30 juillet 2022

Le service indique que l’incendie se situe dans une zone inutilisable pour le soutien des avions-citernes et de la machinerie lourde.

Des dizaines d’équipages sont sur place pour tenter d’atténuer l’incendie, mais les conditions escarpées et rocheuses rendent la tâche difficile, explique Baskerville.

L’incendie de Keremeos Creek n’est que l’un des 70 incendies actifs au moins dans la province.

Alors que les températures élevées et les conditions sèches ont augmenté l’activité des incendies, un climatologue affirme que les conditions ne sont pas aussi mauvaises que l’année dernière et que les perspectives à court terme semblent positives.

“Je pense que lundi, mardi et certainement mercredi, le dôme de chaleur se sera cassé et reviendra à un peu de pluie, mais des températures saisonnières donc beaucoup de soulagement pour les gens de l’ouest”, a déclaré le climatologue principal d’Environnement Canada. Dave Phillips.

BC Wildfire rappelle à quiconque repère un incendie de le signaler immédiatement.



Avec des fichiers de La Presse canadienne