Feux de forêt en Colombie-Britannique : l’armée commence son déploiement

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que le soutien militaire arrive pour un déploiement après que la province a demandé l’aide d’Ottawa pour lutter contre des centaines d’incendies de forêt.

Le ministère de la Gestion des urgences a indiqué que deux équipes de reconnaissance des Forces armées canadiennes étaient déployées aujourd’hui, dont une «équipe de la force terrestre» à destination de Prince George et une équipe de la force aérienne à destination de Kamloops.

Une déclaration du ministère indique que les équipes procèdent à des évaluations qui éclaireront les plans de déploiement de ressources fédérales supplémentaires.

Il indique qu’un groupe de travail composé de membres de Sécurité publique Canada, de l’armée et de responsables de la gestion des urgences et des feux de forêt de la Colombie-Britannique devrait également se réunir lundi.

Avec environ 380 incendies de forêt en Colombie-Britannique, le Centre interservices des feux de forêt du Canada affirme que la province compte le plus grand nombre d’incendies à travers le pays.

Le nombre d’incendies très visibles, menaçants ou potentiellement dommageables est passé à 23, et il y a eu plus de 70 alertes ou ordres d’évacuation liés aux incendies de forêt dimanche, dont beaucoup sont regroupés dans plusieurs régions du centre de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Le district régional de Cariboo a émis une ordonnance ce week-end couvrant 38 parcelles de terrain dans une zone de 160 kilomètres carrés autour d’Anahim Peak, au nord-est de Bella Coola.

Cela s’ajoute à une ordonnance émise vendredi couvrant près de 3 340 kilomètres carrés dans la région de Lhoosk’uz, à l’ouest de Quesnel, et plusieurs autres dans la région.

Le district régional de Bulkley-Nechako, quant à lui, a annulé un ordre d’évacuation en réponse à l’incendie de Big Creek dimanche. Les résidents d’une région éloignée qui comprend le parc provincial Omineca peuvent rentrer chez eux après plus de deux semaines d’absence, bien qu’ils restent soumis à une alerte et doivent être prêts à partir immédiatement.

Le district régional de Peace River a également annulé une alerte d’évacuation couvrant 60 propriétés en raison de l’incendie de Donnie Creek, le plus important de l’histoire de la Colombie-Britannique.

L’alerte s’étendait sur un long tronçon de l’autoroute 97, ainsi que sur des propriétés situées dans une région éloignée au nord de Fort St. John, pendant plus de deux semaines.

Dimanche, Environnement Canada a continué d’avertir d’un ciel enfumé et d’une visibilité réduite dans le centre et l’est de la Colombie-Britannique, tout en maintenant des bulletins d’orages violents pour une bande du centre de l’intérieur tout au long de la journée.

La saison record des feux de forêt au Canada a maintenant vu 100 000 kilomètres carrés de terres brûlées, une superficie égale à peu près à la taille du lac Ontario, du lac Érié et du lac Michigan combinés.

Alimentant le feu, le Canadian Drought Monitor montre que de vastes zones sont considérées comme « anormalement sèches », avec plusieurs poches de « sécheresse extrême » en Colombie-Britannique et en Alberta.

Le bulletin de sécheresse de la Colombie-Britannique montre que plus de la moitié de la province est classée au niveau de sécheresse 4 sur cinq ou plus, ce qui signifie que des dommages aux écosystèmes et aux communautés sont probables.

Quatre des 34 bassins surveillés par la province sont classés au niveau de sécheresse le plus grave, ce qui signifie que les effets néfastes sont presque certains. Cela comprend toute l’île de Vancouver, le bassin des lacs Bulkley et le bassin de Fort Nelson.



