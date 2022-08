Feux de forêt en Colombie-Britannique : la météo continue de défier les équipages

Un incendie de forêt en Colombie-Britannique qui a forcé des centaines de personnes à quitter leurs maisons n’a pas augmenté de taille du jour au lendemain, mais le temps chaud de dimanche signifie que “les lignes de confinement pourraient être remises en question”, selon le service des incendies de forêt.

Le feu de forêt de Keremeos Creek brûle à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton, dans le sud de l’Okanagan. Il a brûlé 5 903 hectares depuis sa découverte le 29 juillet. Plus de 500 propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer et plus de 1 000 ont été mises en alerte.

Une mise à jour du BC Wildfire Service dimanche matin indique qu’aucune structure n’a été perdue ou endommagée du jour au lendemain.

Des allumages programmés auront lieu tout au long de la journée pour sécuriser une partie du périmètre.

“Ces allumages manuels ramèneront le feu sur un terrain sûr et exploitable pour les équipages et sont cruciaux pour créer un confinement fiable. Pendant les opérations, une augmentation de l’activité du feu et de la fumée peut être visible depuis Olalla et Keremeos”, indique la mise à jour publiée en ligne.

Pourtant, avec des conditions chaudes et venteuses dans les prévisions, le service des incendies de forêt prévient que le feu pourrait se rapprocher de l’Apex Mountain Resort et du drainage du ruisseau Olalla.

“Les équipes surveilleront la météo pour tous les lieux de travail”, a ajouté le service des incendies de forêt.

Il y a 381 pompiers affectés, avec des équipes travaillant 24 heures sur 24 pour essayer d’empêcher le feu de se propager davantage. L’un des défis associés à la lutte contre cet incendie a été les températures élevées et le vent qui alimentent un comportement agressif du feu pendant la nuit.

Les équipages sont soutenus par 16 hélicoptères et 43 pièces d’équipement lourd.