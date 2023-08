Feux de forêt en Colombie-Britannique: la lutte contre les incendies dans l’Okanagan tourne au coin de la rue, selon les chefs des pompiers

KELOWNA, C.-B. –

Les chefs des pompiers affirment que la lutte contre les incendies de forêt dévastateurs qui ont fait rage autour du lac Okanagan, en Colombie-Britannique, a pris un tournant après des jours de destruction.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré que « les choses s’améliorent enfin », avec une armée de 500 pompiers engagés dans une bataille qui est maintenant dans une nouvelle phase.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche qu’aucune autre maison à West Kelowna n’avait été détruite par l’incendie de forêt de McDougall Creek au cours des dernières 24 heures et qu’il était possible de commencer à « parler de rétablissement ».

Le chef des pompiers de Kelowna, Travis Whiting, a déclaré lors du briefing qu’il était également « très excité » par les progrès réalisés, avec ses équipages optimistes et de bonne humeur.

Il a dit qu’il y avait eu une diminution de l’activité des incendies, par rapport au comportement extrême des incendies ces derniers jours alors qu’ils déchiraient des quartiers et détruisaient des maisons à la fois à West Kelowna et à Kelowna, de chaque côté du lac.

Les développements positifs dans le centre de l’Okanagan surviennent au milieu d’une bataille désespérée contre des centaines d’incendies à travers la province, avec 30 000 personnes sous ordre d’évacuation et un état d’urgence provincial en vigueur.

« C’est un jour où nous pouvons respirer profondément » et nous concentrer sur la stratégie, a déclaré Whiting.

Brolund a déclaré qu’il « avait enfin l’impression que nous avancions, plutôt que de reculer ».

« Et c’est un sentiment formidable pour nous tous », a-t-il déclaré. « En disant cela, ne vous y trompez pas, il y aura des jours difficiles à venir. »

Le chef des pompiers de Lake Country, Darren Lee, est devenu ému en rendant hommage aux pompiers, dont certains s’étaient battus pour sauver leurs propres communautés de la destruction.

« Je veux juste féliciter tous nos pompiers. Vous savez, pendant des milliers d’années, des gens ordinaires se sont levés pour être des guerriers pour protéger leurs villages, protéger leurs voisins, il y a des gens qui travaillent 36 ou 48 heures par jour, et ils prendre une raclée absolue », a déclaré Lee en s’étouffant.

« Ils savent que leur famille est évacuée alors qu’ils essaient de défendre la maison de leur voisin et ils continuent. »

Dimanche, le Premier ministre Justin Trudeau a publié sur les réseaux sociaux que le gouvernement fédéral déployait des ressources militaires en Colombie-Britannique et aiderait aux évacuations, à la mise en scène et à d’autres tâches logistiques.

S’exprimant à Charlottetown, il a déclaré que la situation des incendies en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest est « extraordinairement grave ».

« (Les Canadiens ont) intensifié, ont montré qui ils sont vraiment, car les gens sont là les uns pour les autres, accueillant des amis, des voisins, des étrangers, dans leurs maisons, dans leurs communautés, pour les soutenir.

La lutte contre les incendies en Colombie-Britannique s’est poursuivie sur plusieurs fronts dimanche, mais aucun nouvel ordre d’évacuation n’a été ajouté du jour au lendemain à ceux déjà en place, couvrant des milliers de propriétés à travers la province.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré samedi que la situation était « sombre » en annonçant une interdiction de voyager d’urgence dans les zones d’incendie afin de libérer des logements pour les évacués et les équipes de pompiers.

Le dernier nouvel ordre d’évacuation de la province a été émis samedi à 13 h 33 pour les résidents de la petite communauté au bord du lac de Sorrente sur l’autoroute 1, en raison du complexe d’incendie du lac Lower East Adams qui a causé d’importantes destructions régionales dans le Columbia Shuswap dans le sud de l’intérieur. .

Dans le centre de l’Okanagan au sud, aucune nouvelle ordonnance n’a été émise depuis 21 h 18 vendredi.

La plupart des évacués de la province viennent du centre de l’Okanagan. Whiting a déclaré samedi qu’environ 10 700 propriétés avaient été évacuées dans la région, avec 9 500 autres en alerte d’évacuation.

Il n’y a eu aucune perte de vie connue dans le centre de l’Okanagan, tandis que le nombre de propriétés détruites n’a pas encore été comptabilisé.

Environ 36 000 personnes sont soumises à des alertes d’évacuation à travers la Colombie-Britannique, averties d’être prêtes à quitter leur domicile à tout moment, a déclaré le gouvernement.

Une femme transporte un jeune garçon à l’extérieur d’un centre d’évacuation pour les personnes forcées de quitter leur domicile en raison d’incendies de forêt, à Kelowna, en Colombie-Britannique, le samedi 19 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Certains ordres d’évacuation sont levés. Les résidents de plusieurs parcs de camping-cars de l’Okanagan sur l’autoroute 3 qui avaient été menacés par deux incendies sont autorisés à revenir, bien qu’ils restent soumis à des alertes d’évacuation.

L’aréna Prospera Place de Kelowna, domicile de l’équipe de hockey des Rockets de Kelowna, est maintenant le domicile temporaire de nombreux déplacés.

Les bénévoles se sont mélangés aux évacués dans l’établissement samedi après-midi, remplissant des assiettes de tables de nourriture.

Jason Bedell, le superviseur des services de soutien d’urgence du service d’incendie de Kelowna, a déclaré qu’ils voyaient « des besoins monumentaux pour les évacués ».

Mais ils sont également confrontés au « problème unique » d’être inondés de dons de denrées périssables de particuliers.

« Ce que nous demandons, c’est si les gens sont disposés et capables de faire un don, veuillez vous tourner vers vos banques alimentaires locales ou vos organisations à but non lucratif », a-t-il déclaré.

« S’il y a des cuisines commerciales qui cherchent à faire de la nourriture, elles peuvent venir à Prospera et rencontrer un membre du personnel, suivre un horaire que nous créons car nous trouvons tous les aliments à venir en même temps et nous ne le faisons pas. veux rien gaspiller. »

Avec d’autres communautés voisines aux prises avec leurs propres problèmes d’incendie, Bedell a déclaré que la coordination a été un défi, mais il a qualifié le flot de dons de « témoignage de l’esprit de la communauté ».

« Ce qui nous manque en ce moment, ce sont des volontaires formés », a-t-il déclaré.

« Mais nous travaillons avec diligence avec nos partenaires du ministère de la Gestion des urgences et de la préparation au climat, qui nous fournissent des ressources supplémentaires.

« Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que nous avons ce dont nous avons besoin. »

Curt Derkson pulvérise de l’eau sur des points chauds près d’une maison à Celista, Colombie-Britannique, Canada, le samedi 19 août 2023. (Cole Burston/Bloomberg via Getty Images)

Au nord, le district régional de Columbia Shuswap a déclaré que les pompiers avaient « travaillé sans relâche » dans la bataille contre le complexe d’incendie de Lower East Adams Lake, qui a forcé l’évacuation de plus de 3 000 propriétés.

Le complexe d’incendie fusionné a été officiellement désigné l’incendie de Bush Creek East et le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie combiné s’étend sur plus de 410 kilomètres carrés.

Les responsables du district ont confirmé samedi qu’il y avait eu des pertes structurelles en raison de la croissance explosive de l’incendie, qui, selon les services de BC Wildfire, a parcouru plus de 20 kilomètres en une demi-journée environ.

John MacLean du district régional de Columbia Shuswap a déclaré qu’aucune vie n’avait été perdue.

Les responsables de la lutte contre les incendies ont déclaré que des conditions plus fraîches et plus calmes samedi avaient aidé les équipages à lutter contre les incendies dans le sud de l’intérieur, mais ils s’attendent à des jours difficiles à venir alors que les conditions se réchauffent à nouveau dimanche.

Les responsables de la Colombie-Britannique ont limité les déplacements dans le but de séjourner dans des logements temporaires tels que des hôtels et des terrains de camping dans plusieurs communautés de l’Okanagan.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que ces logements ne sont plus disponibles pour autre chose que les voyages essentiels, de sorte que les chambres peuvent être disponibles pour les pompiers et les évacués.

Le premier ministre Justin Trudeau et Eby ont discuté samedi de la situation des incendies de forêt. Le bureau de Trudeau a déclaré que le premier ministre avait promis de fournir toute l’aide nécessaire du gouvernement fédéral.

Le BC Wildfire Service répertorie plus de 380 incendies de forêt actifs dans la province, dont 14 qui sont considérés comme « à noter », ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou menacent la sécurité publique.

L’incendie de 100 kilomètres carrés de Kookipi Creek a forcé des ordres d’évacuation ou des alertes dans plusieurs communautés ces derniers jours, y compris le village de Lytton, qui a été presque détruit par des incendies de forêt en 2021.

L’incendie, qui brûle depuis six semaines mais a récemment éclaté, a forcé la fermeture de l’autoroute 1 dimanche sur environ 105 kilomètres entre Hope et Lytton.

— Avec des fichiers de Brieanna Charlebois et Ashley Joannou à Vancouver et CHNL.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 août 2023.

—

