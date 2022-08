Feux de forêt en Colombie-Britannique : la foudre continue de déclencher de nouveaux incendies

Les coups de foudre sont la cause de la grande majorité des incendies de forêt qui brûlent activement en Colombie-Britannique depuis mercredi (24 août) matin.

Sur les 234 incendies, 188 sont attribués à la foudre. On pense que 14 autres sont d’origine humaine, tandis que le début des 32 autres est inconnu.

La foudre a également été à l’origine de deux petits incendies qui se sont déclarés près de Cranbrook mardi et ont forcé l’aéroport international des Rocheuses canadiennes à immobiliser tous les vols pendant plus d’une heure.

La majorité des incendies de la Colombie-Britannique brûlent dans la moitié sud de la province, avec 82 dans le sud-est, 37 près de Kamloops, 31 dans la région de Cariboo et 28 le long de la côte. 37 autres brûlent dans la région de Prince George au nord-est, les 19 derniers au nord-ouest.

Parmi eux, 82 sont hors de contrôle, 65 sont sous contrôle et 37 sont détenus. 45 autres sont considérés comme nouveaux et cinq sont classés comme incendies notables, ce qui signifie qu’ils sont particulièrement visibles ou constituent une menace potentielle pour le public. Deux de ces cinq ne seront plus répertoriés comme tels jeudi en fin de journée, selon le BC Wildfire Service.

Pour l’instant, les cinq incluent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 7 042 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

Le vent et la topographie continuent d’influencer le comportement des incendies à Keremeos Creek, selon BC Wildfire. L’incendie a augmenté de 100 hectares samedi en raison du vent à haute altitude et de quelques allumages prévus.

Le feu est stable le long du côté ouest de la route 3A, mais BC Wildfire indique que de la fumée restera dans la région.

Des alertes d’évacuation sont en vigueur et la route de service forestier de Keremeos Creek reste fermée.

Il y a 190 pompiers, huit hélicoptères et 12 pièces d’équipement lourd sur les lieux.

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 2 160 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

BC Wildfire Service affirme que l’activité des incendies dans la région a été considérablement réduite et que les lignes de confinement à proximité de toutes les zones peuplées ont été achevées. Une alerte d’évacuation a été levée lundi après-midi.

À partir de jeudi en fin de journée, l’incendie de forêt ne sera plus répertorié comme un incendie notable.

Vingt-huit pompiers et un hélicoptère sont sur place.

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 1 707 hectares

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Les équipes ont travaillé dimanche pour attaquer les points chauds de l’incendie, après qu’une équipe de balayage infrarouge a identifié les pires zones samedi soir.

Une alerte d’évacuation a été annulée samedi après-midi, mais une restriction de zone reste en place.

Les hélicoptères continuent de balayer la zone tandis que les équipes au sol continuent d’élargir un périmètre de brûlage autour de l’incendie pour le contenir.

Il y a 92 pompiers sur place, ainsi que six hélicoptères et six pièces d’équipement lourd.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 1 177 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

La zone brûlée par les incendies de forêt a légèrement augmenté lundi, passant de 1 119 à 1 177 hectares, mais n’a pas augmenté depuis lors.

Les équipes ont terminé la mise en place d’un nouveau camp plus près de l’incendie, ce qui réduit le temps de conduite et permet aux pompiers de rester plus longtemps sur les lieux.

La zone de l’incendie la plus active se situe à l’extrémité ouest de Couldrey Creek. Là, les flammes collent principalement au sol, tout en brûlant occasionnellement certains arbres.

Une restriction de zone est en place.

Il y a 79 pompiers sur place, ainsi que six hélicoptères et 14 pièces d’équipement lourd.

Monter l’amarrage

Taille estimée du feu : 1 333 hectares

Emplacement : 27 kilomètres à l’est du village de Radium Hot Springs

Découvert: 30 juillet

Cause : Foudre

Le comportement du feu est considéré comme faible, il reste près du sol et se déplace lentement. Cependant, le terrain escarpé continue de défier les équipages pour atteindre certaines zones.

Une restriction de zone est en place, mais le BC Wildfire Service indique que l’incendie ne sera plus considéré comme un incendie notable d’ici la fin de la journée de jeudi.

Il y a 38 pompiers et un hélicoptère sur place.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022Feu en Colombie-Britannique