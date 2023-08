Feux de forêt en Colombie-Britannique: Kelowna déclare l’état d’urgence

La ville de Kelowna a déclaré l’état d’urgence après que le feu de forêt de McDougall Creek a sauté sur le lac Okanagan pendant la nuit, forçant davantage d’évacuations alors que des incendies ponctuels s’enflamment dans la ville.

Juste avant 1 h du matin vendredi, l’état d’urgence a été déclaré dans la ville de Kelowna et les résidents des quartiers de Clifton Road North et de McKinley ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons alors que des incendies ponctuels éclataient dans la ville.

« En raison du comportement imprévisible des incendies, il est essentiel que tous les résidents évacuent pour leur sécurité et celle des premiers intervenants dans la région », ont déclaré vendredi des responsables dans un communiqué.

Les résidents de la zone du côté ouest de Glenmore Road, de McKinley Beach à John Hindle Road, ont été placés en alerte d’évacuation et ont été « conseillés d’être prêts à quitter leur domicile à tout moment ».

« [Residents] doivent se préparer à s’éloigner de leur domicile pendant une période prolongée, prendre des dispositions pour les animaux de compagnie et emballer les articles essentiels tels que les médicaments et les documents importants », ont déclaré les autorités.

La ville de West Kelowna a également déclaré l’état d’urgence local en raison de l’incendie de McDougall Creek. Les autorités ont confirmé vendredi qu’il y avait eu « des pertes structurelles » à West Kelowna. Les responsables prévoient de fournir une mise à jour à 10 heures

Tôt vendredi matin, les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan ont signalé que 2 463 propriétés à West Kelowna étaient sous ordre d’évacuation, et 4 801 autres propriétés sous alerte d’évacuation.

« Tous les ordres et alertes actuels restent en place et il est rappelé au public de rester en dehors de la zone d’évacuation car ce sont des zones d’incendie actives », ont déclaré les autorités vendredi.

Tard jeudi, les responsables ont estimé que le feu de forêt de McDougall Creek avait atteint 11 kilomètres carrés depuis sa découverte mardi soir.

Les responsables ont averti que le comportement des incendies pourrait être rapide et imprévisible au cours des prochains jours, en raison d’un mélange de conditions sèches et sèches exacerbées par la récente vague de chaleur, de rafales de vent prévues et de foudre sèche.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Cliff Chapman du BC Wildfire Service a exhorté quiconque serait normalement tenté d’ignorer les ordres d’évacuation qui « ce n’est pas le moment » de prendre des risques.

« Le temps va être irrégulier et important », a-t-il déclaré.

« Lorsqu’il y a un ordre d’évacuation, nous vous exhortons à partir s’il vous plaît. Nous essaierons de vous ramener chez vous dès que possible. »



Avec des fichiers d’Andrew Weichel de CTV News Vancouver