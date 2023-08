Feux de forêt en Colombie-Britannique: Kelowna déclare l’état d’urgence

Les structures ont brûlé et les intervenants d’urgence ont été pris au piège vendredi après que le feu de forêt rapide de McDougall Creek ait considérablement augmenté pendant la nuit.

Juste avant 1 h du matin vendredi, l’état d’urgence a été déclaré dans la ville de Kelowna et les résidents des quartiers de Clifton Road North et de McKinley ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons alors que des incendies ponctuels éclataient dans la ville.

« En raison du comportement imprévisible des incendies, il est essentiel que tous les résidents évacuent pour leur sécurité et celle des premiers intervenants dans la région », ont déclaré vendredi des responsables dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, le directeur des opérations du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, a déclaré que les responsables ne pouvaient pas confirmer si l’activité des incendies sur le côté est du lac Okanagan était le résultat de l’incendie McDougall sautant le lac ou s’il s’agissait d’un nouveau feu séparé.

Quoi qu’il en soit, un nombre croissant de résidents des deux côtés du lac ont reçu des ordres d’évacuation et des alertes tout au long de la journée de vendredi.

« (Les résidents) doivent se préparer à s’éloigner de leur domicile pendant une période prolongée, prendre des dispositions pour les animaux de compagnie et emballer les articles essentiels tels que les médicaments et les documents importants », ont déclaré les autorités.

La ville de West Kelowna a également déclaré l’état d’urgence local en raison de l’incendie de McDougall Creek. Les autorités ont confirmé vendredi qu’il y avait eu « des pertes structurelles » à West Kelowna.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent le Lake Okanagan Resort englouti par les flammes. Le monument historique se dresse sur le front de mer depuis la fin des années 1970 et servait à la fois d’hôtel de 217 chambres et de résidence permanente avec 48 unités en copropriété.

Le chef des pompiers Jason Brolund a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que les autorités ne pouvaient pas encore fournir le nombre exact de structures perdues. Cependant, il a confirmé que la caserne de pompiers, l’école, le barrage et la nouvelle usine de traitement de l’eau de 75 millions de dollars avaient été épargnés.



DES MILLIERS D’ÉVACUATIONS

Des milliers de propriétés sont sous ordre d’évacuation et des milliers d’autres sont sous alerte. En début d’après-midi, ceux du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique à Kelowna ont reçu l’ordre de partir.

Le district régional du centre de l’Okanagan tient à jour une carte interactive indiquant les derniers ordres et alertes d’évacuation. Les résidents peuvent également rechercher leur adresse. La carte est intégrée ci-dessous et une version pleine grandeur peut être trouvée ici.





« Tous les ordres et alertes actuels restent en place et il est rappelé au public de rester en dehors de la zone d’évacuation car ce sont des zones d’incendie actives », ont déclaré les autorités vendredi.

Tard jeudi, les responsables ont estimé que le feu de forêt de McDougall Creek avait atteint 11 kilomètres carrés depuis sa découverte mardi soir. Vendredi, le service BC Wildfire estimait qu’il avait atteint six fois cette taille, atteignant 6 800 hectares, ou 68 kilomètres carrés.

Les responsables ont averti que le comportement des incendies pourrait être rapide et imprévisible au cours des prochains jours, en raison d’un mélange de conditions sèches et sèches exacerbées par la récente vague de chaleur, de rafales de vent prévues et de foudre sèche.

Brolund a déclaré que c’était l’un des plus grands combats d’incendies auxquels il ait jamais participé.

« C’est comme 100 ans de lutte contre les incendies en une seule nuit », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi. Selon des responsables, environ 80 personnes ont passé la nuit à lutter contre l’incendie, y compris des membres du BC Wildfire Service.

Les gens sont invités à prêter une attention particulière aux alertes d’évacuation et à suivre les ordres.

« Nous avons eu des gens piégés la nuit dernière, c’est le pire cauchemar d’un chef des pompiers », a déclaré Jason Brolund. « Ces intervenants d’urgence ont été piégés parce qu’ils sauvaient des membres du public qui ont choisi de ne pas partir. »

L’inquiétude s’est propagée sur les réseaux sociaux vendredi après-midi à la suite d’informations selon lesquelles un code orange – indiquant un événement faisant de nombreuses victimes – avait été appelé à l’hôpital général de Kelowna, mais les responsables ont confirmé que le personnel médical se préparait uniquement à la possibilité d’un afflux de patients.

« Il s’agit de préparatifs en ce moment si le code orange était nécessaire, ce qui signifie plus de blessés entrant à l’hôpital que prévu », a déclaré Ian Cunnings, directeur principal des opérations d’intervention pour le ministère de la Gestion des urgences. « Rien n’indique que cela pourrait arriver, mais ils s’y préparent au cas où. »

Kelowna General faisait partie de plusieurs hôpitaux qui ont activé les protocoles Code Orange à la suite de l’accident de bus sur le connecteur Okanagan qui a blessé des dizaines de personnes la veille de Noël.



PERTURBATIONS DE VOYAGE

À la suite de l’incendie, un tronçon de 14 kilomètres de la route 97 entre Kelowna et West Kelowna a été fermé pendant la nuit, selon DriveBC.

Le service a également émis un avis de voyage pour la zone située entre Hawkes Street et Waters Road, à 11 kilomètres au sud de Coldstream à Peachland, en raison des ordres d’évacuation en vigueur.

Vendredi à 10 h, l’espace aérien entourant l’aéroport international de Kelowna a été fermé pour soutenir les efforts de lutte aérienne contre les incendies.

« La priorité est la sécurité de notre communauté et de permettre l’accès à l’espace aérien requis par les pompiers aériens », lit-on sur le site Web de YLW. « Nous apprécions la patience des voyageurs face à cette situation en évolution. »



Avec des fichiers d’Andrew Weichel de CTV News Vancouver