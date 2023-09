Feux de forêt en Colombie-Britannique : d’autres structures confirmées perdues à Shuswap

Le nombre total de structures confirmées ayant été détruites ou endommagées par un incendie de forêt dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique s’élève à plus de 200, selon les autorités locales qui affirment que le bilan complet est encore inconnu.

L’incendie de forêt de Bush Creek East a explosé et a ravagé la région le 18 août, déclenchant des ordres d’évacuation généralisés. Alors que les ordonnances sont dégradées et annulées, on demande aux résidents de se préparer à ce qu’ils trouveront à leur retour.

« Il est important de souligner que la région est très différente maintenant », a déclaré mardi Derek Sutherland, directeur des opérations d’urgence du district régional de Columbia Shuswap, dans une mise à jour vidéo, soulignant que la destruction était généralisée, que l’incendie brûlait toujours et que des dangers tels que les arbres dangereux sont toujours présents.

Dans une mise à jour distincte, le CSRD a déclaré qu’une équipe fédérale de recherche et de sauvetage avait déterminé que 176 structures avaient été complètement perdues, contre 131 précédemment signalées. 50 structures supplémentaires ont été endommagées, contre 37.

« Il s’agit de chiffres approximatifs, car une évaluation complète des dommages n’a pas pu être réalisée par le Groupe de travail canadien 1 en raison d’incendies de forêt actifs et d’autres dangers », indique la mise à jour. « Le personnel du département du bâtiment du CSRD continuera d’effectuer des évaluations des dommages dans les zones non accessibles au Groupe de travail canadien 1. Sachez que les chiffres peuvent changer davantage. »

Les pompiers volontaires locaux font partie de ceux dont les maisons ont été détruites et deux d’entre eux ont partagé une vidéo montrant les restes calcinés sur leurs propriétés.

Les évacués concernés sont contactés directement, mais le district exhorte toute personne incertaine quant à l’état de sa propriété à rechercher son adresse dans une base de données en ligne ou à contacter le programme d’urgence Shuswap.

Le district prévoit un retour progressif, en commençant par ceux qui ont subi des pertes.

« Ils vont avoir l’occasion de visiter leurs propriétés et de prendre du temps en privé », a déclaré Tracy Hughes, responsable de l’information publique du CSRD, dans la mise à jour vidéo.

Les responsables ont souligné qu’il est important que les gens, qui sont naturellement anxieux et impatients, ne reviennent qu’une fois les ordonnances affectant leurs propriétés officiellement levées, afin d’éviter le chaos et les embouteillages.

Il est également demandé aux personnes évacuées de ne pas interrompre les services de soutien d’urgence qu’elles reçoivent jusqu’à ce qu’elles aient confirmé que leur maison est habitable.

Le 31 août, l’incendie de forêt de Bush Creek Est était estimé à 43 084 hectares. Selon le BC Wildfire Service, aucune croissance n’a été observée depuis cette date.

L’incendie a éclaté en dehors des limites du CSRD, endommageant et détruisant des maisons dans d’autres communautés. Dans le district régional voisin de Thompson-Nicola, neuf structures ont été détruites et deux ont été endommagées.

Le mois dernier, la Première nation Skwlax te Secwepemculecw a déclaré que 85 cinq structures avaient été détruites, ce qui représente environ un tiers de toutes les structures de la communauté. La nation a également déclaré que le total était considéré comme préliminaire.