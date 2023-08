Feux de forêt en Colombie-Britannique : « Crise sans précédent » dans la région de Shuswap

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons le long du lac Shuswap vendredi dans ce que le district régional a appelé son « jour de feu de forêt le plus dévastateur de l’histoire ».

Les responsables du district régional de Columbia Shuswap affirment que deux structures ont été perdues à Celista, mais l’état des communautés de Scotch Creek et de Lee Creek n’est pas connu avec certitude et d’autres pertes sont possibles.

« Aujourd’hui marque une journée sans précédent et profondément difficile pour la région de Shuswap », a déclaré le CSRD dans un communiqué vendredi soir, qualifiant la situation de « crise sans précédent ».

Au total, neuf ordres d’évacuation sont en vigueur à la suite de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams dans le district régional de Columbia Shuswap, affectant quelque 3 700 propriétés, y compris la totalité de Scotch Creek.

800 autres propriétés dans et autour de la communauté de Sorrento sont en alerte d’évacuation, et l’autoroute 1 a été fermée entre Chase et Sorrento vendredi soir à cause de l’incendie. Il est resté fermé samedi en milieu de matinée.

Les ponts de Scotch Creek et de Takana Bay ont été fermés et les évacués de la région ont été invités à évacuer par bateau.

Samedi matin, le CSRD et Interior Health ont émis un avis d’ébullition de l’eau pour les utilisateurs du système d’eau de Sorrento et Mac Reedman « en raison de l’incertitude quant au traitement adéquat ».

Il est conseillé aux utilisateurs du système d’eau de faire bouillir leur eau à ébullition rapide pendant au moins une minute, d’ajouter deux gouttes d’eau de javel fraîche par litre d’eau ou d’utiliser de l’eau en bouteille.

L’incendie du lac Lower East Adams brûle depuis le 12 juillet, mais les rafales de vent jeudi et vendredi ont considérablement accru le danger qu’il représentait.

Vendredi soir, l’incendie s’était étendu à un peu plus de 10 000 hectares, soit 100 kilomètres carrés, selon le BC Wildfire Service.

Il y a 37 pompiers de forêt affectés à l’incendie, ainsi que 15 hélicoptères partagés à travers le «complexe d’Adams» des incendies, qui comprend les incendies de forêt du lac Rossmoore et de Bush Creek East, en plus du lac Lower East Adams.

L’incendie de Lower East Adams Lake compte également 37 équipements lourds et 80 ressources de protection de structure qui y répondent, selon le service des incendies de forêt.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne