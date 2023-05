Feux de forêt en Alberta : dernières alertes et évacuations

À 5 h 30, Peavine Métis Settlement a été évacué. On a dit aux évacués de prendre des documents importants, des médicaments et des fournitures et de se rendre au Centre Kapawe’no (780-523-8214) à Grouard ou au FCSS de Smoky River à Falher. Plus de détails sur l’évacuation sont disponibles