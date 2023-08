Feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest : l’état d’urgence territorial déclaré

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a officiellement déclaré mardi l’état d’urgence territorial en réponse aux incendies de forêt incontrôlables sur le territoire.

« Les situations dans les régions du Slave Sud et du Slave Nord évoluent rapidement et les besoins sur le terrain changent rapidement. Fort Smith et Hay River restent à risque en raison des incendies de forêt qui brûlent dans la région de South Slave », a déclaré le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans un communiqué de presse. « Yellowknife est également exposé à un risque accru en raison d’un incendie de forêt qui approche de l’ouest.

« La décision de déclarer l’état d’urgence à l’échelle du territoire permet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et à nos partenaires d’accéder à des ressources et de les déployer afin que nous puissions continuer notre travail pour protéger les résidents et les communautés de manière plus efficace », a déclaré NWT Municipal and Community. a déclaré le ministre des Affaires étrangères Shane Thompson dans l’avis.

« Nous nous trouvons dans une situation de crise et notre gouvernement utilise tous les outils disponibles pour aider. »

Lundi, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a émis des avertissements conseillant aux résidents d’évacuer Hay River, Enterprise, la Première Nation K’atl’odeeche, Fort Smith et les régions avoisinantes alors que les incendies de forêt se propagent près des communautés.