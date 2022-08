Feux de forêt dans le nord de l’Okanagan tenus, éteints

Le feu de forêt de Vlem Creek dans le canton de Spallumcheen est en cours, tandis que le feu de forêt de Cosens Creek près du parc provincial du lac Kalamalka est éteint.

Shaelee Stearns, agente d’information sur les incendies du BC Wildfire Service, a fait le point sur les deux incendies le dimanche 21 août, juste avant 15 h.

“Vlem Creek est estimé à trois hectares”, a déclaré Stearns. « Aujourd’hui, nous avons 25 personnes sur le terrain qui exécutent des tactiques d’extinction des incendies et travaillent pour renforcer les gardes qu’ils mettent en place avec de la machinerie lourde. Il est maintenant classé comme détenu.

Le canton de Spallumcheen a activé un centre d’opérations d’urgence de niveau 1 en raison de l’incendie du samedi 20 août. Le canton a déclaré dans un communiqué dimanche BC Wildfire ne prévoyait aucune nouvelle croissance de l’incendie.

“Le feu de forêt de Cosens Creek est maintenant éteint, c’est pourquoi vous ne pouvez plus le voir sur la carte (BC Wildfire)”, a ajouté Stearns. “Il est complètement éteint et les équipages ont veillé à ce qu’il n’y ait plus de propagation du feu.”

Les deux incendies se sont déclarés vendredi 19 août.

Stearns a déclaré qu’un nouvel incendie dans le nord de Shuswap a commencé tard samedi après-midi et en début de soirée au nord de Celista dans la région du nord de Shuswap.

Dimanche, il faisait un demi-hectare avec quatre membres du personnel et un aqueduc travaillant sur l’incendie.

