Feux de forêt : comment faire face lorsque la fumée affecte la qualité de l’air et la santé

À mesure que les incendies de forêt deviennent plus fréquents en raison du changement climatique et des conditions plus sèches, un plus grand nombre d’entre nous et un plus grand nombre de nos communautés risquent de subir des dommages. Voici des informations pour vous aider à vous préparer et à vous protéger, vous et votre famille.

Comment la fumée des feux de forêt affecte-t-elle la qualité de l’air?

La fumée des feux de forêt contribue grandement à la mauvaise qualité de l’air. Tout comme la pollution par les combustibles fossiles provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, les incendies de forêt créent des gaz dangereux et de minuscules particules de différentes tailles (appelées particules, ou PM10, PM2,5, PM0,1) qui sont nocives pour la respiration. La fumée des feux de forêt contient également d’autres toxines provenant des bâtiments en feu et du stockage de produits chimiques.

La fumée peut se déplacer vers des régions éloignées, transportée par les conditions météorologiques et les courants-jets.

Comment la fumée des feux de forêt affecte-t-elle notre santé?

Les petites particules contenues dans la fumée des incendies de forêt sont les plus inquiétantes pour notre santé. Lorsque nous les respirons, ces particules peuvent pénétrer profondément dans les poumons et parfois dans la circulation sanguine.

Les effets sur la santé de la fumée des feux de forêt comprennent l’irritation des yeux, la toux, la respiration sifflante et la difficulté à respirer. La fumée peut également augmenter le risque d’infections respiratoires comme le COVID-19. D’autres effets graves possibles sur la santé comprennent insuffisance cardiaque, crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux.

Qui doit être particulièrement prudent ?

Les personnes les plus exposées à la fumée des feux de forêt sont les enfants, les personnes âgées, les travailleurs de plein air et toute personne enceinte ou souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires.

Si vous souffrez d’une maladie chronique, parlez à votre médecin des effets que la fumée pourrait avoir sur vous. Découvrez quels symptômes devraient inciter un médecin ou ajuster vos médicaments. Ceci est particulièrement important si vous avez des problèmes pulmonaires ou cardiaques.

Que pouvez-vous faire pour vous préparer aux urgences liées aux incendies de forêt ?

Si vous vivez dans une zone menacée par des incendies de forêt, ou où la chaleur et la sécheresse les rendent plus susceptibles de se produire :

Créé un plan d’évacuation pour votre famille avant qu’un feu de forêt ne se produise.

Assurez-vous d’avoir sous la main plusieurs jours de médicaments, d’eau et d’aliments qui n’ont pas besoin d’être cuits. Cela vous aidera si vous devez partir soudainement en raison d’un incendie de forêt ou d’une autre catastrophe naturelle.

Vérifiez régulièrement ce carte feu et fuméequi montre les conditions actuelles des incendies de forêt et contient des liens vers les avis d’état.

Suivez les alertes des autorités locales si vous vous trouvez dans la région d’un incendie actif.

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour réduire les risques pour la santé pendant les jours de mauvaise qualité de l’air ?

Ces six conseils peuvent vous aider à rester en bonne santé pendant les avertissements de fumée liés aux feux de forêt et à d’autres moments où la qualité de l’air est mauvaise :