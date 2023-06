Feux de forêt : avertissements sur la qualité de l’air émis en Ontario, au Québec.

OTTAWA –

Le nombre d’incendies de forêt au Canada a augmenté au cours de la semaine dernière et des avertissements plus dangereux sur la qualité de l’air ont été émis dimanche dans certaines régions de l’Ontario et du Québec.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada, connu sous le nom de CIFFC, a signalé 465 incendies actifs à travers le pays, dont 240 sont hors de contrôle. Près du quart de ces incendies sont au Québec, et Environnement Canada a averti que la configuration des vents provoquait l’installation de la fumée de certains de ces incendies dans l’ouest de la province ainsi que dans l’est de l’Ontario.

La fumée et les incendies ont entraîné l’annulation d’une course de triathlon Ironman à Mont Tremblant, au Québec. a fermé les programmes de soccer et de baseball pour les jeunes à Ottawa et à Montréal et a obligé les autorités municipales d’Ottawa et de sa ville voisine de Gatineau, au Québec, à fermer les piscines extérieures et à déclarer les plages interdites à la baignade.

Environ 3 700 athlètes devaient prendre part au triathlon à la populaire station balnéaire de Québec à environ 130 km au nord-ouest de Montréal. Mais lorsqu’ils sont arrivés dimanche matin, ils ont trouvé une couche de cendres sur leurs vélos et une épaisse brume flottant dans l’air.

« En travaillant avec les autorités sanitaires provinciales en raison de l’alerte aux cendres et des concentrations élevées de particules fines causant un mauvais indice de qualité de l’air (IQA) qui se répand dans la région de Tremblant, nous regrettons de partager que le triathlon IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant de dimanche a été annulé pour la sécurité de toutes les personnes impliquées », ont publié les organisateurs de la course sur leur site Web.

La saison des incendies record et l’attente d’un temps chaud et sec continu ont également amené certaines villes à annuler ou à reconsidérer les feux d’artifice prévus pour la fête du Canada le week-end prochain.

Gatineau a interdit les feux d’artifice prévus samedi pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste et les interdit également le 1er juillet. North Bay, Ont. a rapporté vendredi qu’il avait envisagé d’annuler les feux d’artifice pour la fête du Canada, mais qu’il leur permettrait pour l’instant d’aller de l’avant.

North Bay faisait encore partie des villes recouvertes de fumée dimanche.

Environnement Canada a déclaré que l’indice de la qualité de l’air dans l’est et le nord de l’Ontario, y compris Ottawa, North Bay et Sudbury, était supérieur à 10 dimanche, ce qui est considéré comme un risque très élevé. Gatineau, Montréal et sa banlieue ont reçu la même cote.

Il est conseillé aux personnes vulnérables d’éviter complètement les exercices intenses en plein air tandis que tout le monde devrait les limiter sévèrement.

« Les personnes atteintes de maladies pulmonaires telles que l’asthme, les patients souffrant de maladies cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus à risque de subir des effets sur la santé causés par la fumée des feux de forêt », a déclaré l’agence météorologique dans ses avertissements sur la qualité de l’air.

L’agence a indiqué que la qualité de l’air à Québec poserait également un risque élevé tout au long de dimanche. Winnipeg et la ville de Flin Flon, dans le nord du Manitoba, pourraient connaître une qualité de l’air à haut risque dimanche après-midi et en soirée.

La mauvaise qualité de l’air devrait se dissiper au Manitoba et dans le nord de l’Ontario d’ici lundi, mais pourrait rester au-dessus des niveaux sécuritaires dans l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec jusqu’à au moins lundi soir.

L’administrateur en chef de la santé publique, le Dr Theresa Tam, a déclaré la semaine dernière que le plus grand risque lié à la fumée des incendies de forêt est la matière particulaire fine, connue sous le nom de PM2,5, qui se dépose dans vos poumons lorsqu’elle est inhalée et provoque une inflammation et une irritation.

Elle a déclaré qu’un masque facial bien ajusté et de haute qualité, comme un N95, peut aider à réduire la quantité de PM2,5 que quelqu’un inhale.

Le nombre d’incendies brûlant activement a bondi au cours de la semaine dernière. Le CIFFC a signalé 412 incendies actifs, dont 208 non maîtrisés le 18 juin. L’Ontario et l’Alberta ont connu les pics les plus importants d’activité des incendies.

Près de 72 000 kilomètres carrés de terres forestières ont brûlé cette année jusqu’à présent, soit une superficie de près de quatre fois la taille du lac Ontario.

Il existe différents rapports sur le record exact de la plus grande quantité de terres brûlées par des incendies de forêt en une seule année au Canada, mais tous les indices montrent que cette année se rapproche rapidement de la pire année d’incendies que le pays ait jamais connue.

Plus de 13 000 kilomètres carrés ont brûlé au cours des sept derniers jours, soit en moyenne une superficie trois fois la taille de la ville de Toronto chaque jour.

La majorité des incendies d’avril et de mai étaient liés à des activités humaines telles que des feux de camp. Mais 70 % des 1 053 incendies déclenchés depuis le 1er juin ont été causés par la foudre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2023.