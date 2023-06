Feux de forêt : avertissements sur la qualité de l’air émis dans 3 provinces

OTTAWA –

De l’air enfumé et dangereux se dépose sur certaines parties de l’ouest du Québec et de l’est de l’Ontario ce matin et le nombre d’incendies de forêt qui brûlent à travers le Canada augmente encore une fois.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada indique qu’il y a 465 incendies à travers le pays, dont 240 sont hors de contrôle.

Cela représente une augmentation par rapport aux 420 incendies qui brûlaient il y a une semaine, en grande partie en raison d’une augmentation des incendies en Alberta et en Ontario.

Près de 72 000 kilomètres carrés de terres forestières ont brûlé cette année jusqu’à présent, soit une superficie de près de quatre fois la taille du lac Ontario.

Les résidents d’Ottawa et de sa ville jumelle au Québec, Gatineau, sont invités à éviter ou à limiter considérablement les activités de plein air aujourd’hui, car l’indice de la qualité de l’air a de nouveau atteint le niveau de risque très élevé.

Environnement Canada affirme également que la qualité de l’air sera dangereusement mauvaise aujourd’hui à Montréal, Québec, Laval et Trois-Rivières au Québec et à Winnipeg et Flin Flon au Manitoba.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2023.