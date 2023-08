Feux de forêt au Canada: une carte de la NASA montre l’étendue de l’incendie

Les données cartographiques de la NASA montrent l’étendue des incendies de forêt qui font rage dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique où plusieurs villes ont été endommagées, forçant des milliers d’habitants à fuir leurs maisons.

Le système d’information sur les incendies pour la gestion des ressources US/Canada (FIRMS) créé par la NASA et le service forestier de l’USDA montre des mises à jour en temps réel de l’emplacement des incendies de forêt au Canada et aux États-Unis et de leur intensité.

L’imagerie satellite montre la plupart des régions centrales de l’ouest et du nord-ouest du Canada dans une mer d’icônes de flammes orange, localisant les feux de forêt actifs à l’extérieur de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest et de l’Okanagan, en Colombie-Britannique.

Les données cartographiques de la NASA montrent l’étendue des incendies de forêt qui font rage à travers le Canada alors que les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique restent en état d’urgence. (FIRMES É.-U./CANADA)Samedi après-midi, il y avait 236 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest et 380 en Colombie-Britannique.

Selon la carte, les deux côtés du lac Okanagan continuent de lutter contre les incendies – les icônes à code de couleur rouge représentent les «anomalies thermiques» dans la région. Les données indiquent également la durée d’activité d’un hotspot et, selon la carte, les icônes orange à jaune clair indiquent que la plupart des incendies dans cette région durent depuis plus de 6 à 24 heures après leur détection.

Les données cartographiques de la NASA montrent l’étendue des incendies de forêt qui font rage en Colombie-Britannique. (FIRMES É.-U./CANADA)Une grande partie des incendies dans le nord du Canada se situent entre Fort Smith et Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et dans le nord de l’Alberta, où il y a trois incendies incontrôlables, selon le tableau de bord de l’état des feux de forêt de l’Alberta.

Les données cartographiques de la NASA montrent l’étendue des incendies de forêt qui font rage dans les Territoires du Nord-Ouest. (FIRMES É.-U./CANADA)Le Canada a connu une saison des feux de forêt sans précédent alors que des milliers de kilomètres de terres ont été brûlés, forçant des milliers de résidents à fuir leurs maisons et à traverser les villes, provinces et territoires voisins.

Avec des fichiers de Michael Lee.