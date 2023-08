Feux de forêt au Canada: une carte de la NASA détaille les conditions vulnérables

Alors que les équipes de pompiers et le personnel militaire luttent contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, les données cartographiques de la NASA montrent où les conditions s’améliorent et où elles devraient s’aggraver.

Créé par la NASA et le US Department of Agriculture Forest Service, le système d’information sur les incendies pour la gestion des ressources US/Canada (FIRMS) affiche des mises à jour en temps réel des feux de forêt actifs au Canada et aux États-Unis.

Les dernières données cartographiques, en date de mardi, continuent de montrer des icônes de flamme orange dans la plupart des régions de l’ouest, du nord-ouest et du centre du Canada, indiquant des incendies actifs de plus de 404 hectares ou environ quatre kilomètres carrés. De grands incendies de forêt brûlent également en Ontario et au Québec.

Alors que les équipes de pompiers et le personnel militaire luttent contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, les données cartographiques de la NASA montrent où les conditions s’améliorent et où elles devraient s’aggraver. (FIRMES)

Les régions du sud des Territoires du Nord-Ouest, à la frontière de l’Alberta, peuvent être observées avec des conditions qui se détériorent alors que des icônes carrées rouges entourent la zone, indiquant des «anomalies thermiques» actives.

Samedi, il y avait visiblement de moins en moins d’activité de feu dans la région par rapport à aujourd’hui. Selon la dernière mise à jour des responsables du territoire, la chaleur sèche devrait frapper la communauté de Fort Smith avec des températures atteignant 27 ° C.

Les zones présentant le plus d’anomalies thermiques se trouvent près de Fort Smith et de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et de la zone forestière de Fort McMurry, en Alberta, où l’un des trois feux de forêt incontrôlables brûle dans la province, selon le statut des feux de forêt de l’Alberta. tableau de bord.

Les données de cartographie FIRMS montrent des anomalies thermiques détectées dans les Territoires du Nord-Ouest le samedi 19 août (à gauche) et le mardi 22 août (à droite). (FIRMES)

Les données de cartographie FIRMS montrent également quelles zones présentent un danger d’incendie prévu en fonction de leurs conditions météorologiques quotidiennes, y compris l’humidité et le vent, et comment celles-ci affecteront l’activité des incendies.

Selon les données, la majeure partie des Territoires du Nord-Ouest, au sud de Yellowknife, est couverte de rouge indiquant des incendies «à propagation rapide» ou «très difficiles à contrôler». Le reste du territoire est soit en orange, ce qui signifie que les incendies sont « de haute intensité », soit en jaune, ce qui signifie que les incendies sont « modérés à vigoureux ».

Les données cartographiques du FIRMS indiquent le danger d’incendie prévu dans les Territoires du Nord-Ouest au mardi 22 août. (FIRMS)

Dans l’épicentre des incendies de la Colombie-Britannique, Kelowna, des améliorations sont visibles par rapport à la cartographie des données de samedi, lorsqu’une mer d’icônes rouges couvrait les deux côtés du lac Okanagan. Aujourd’hui, ces anomalies thermiques ne sont détectées que dans les régions extérieures du lac, car les pompiers ont progressé ces derniers jours.

Les données de cartographie FIRMS montrent des anomalies thermiques détectées en Colombie-Britannique le samedi 19 août (à gauche) et le mardi 22 août (à droite). (FIRMES)

Malgré cela, la Colombie-Britannique n’est toujours pas claire, car le danger d’incendie prévu montre la province principalement en jaune et orange, avec le sud de la Colombie-Britannique en rouge alors que les incendies de forêt ont atteint l’île de Vancouver au cours du week-end.

Les données cartographiques du FIRMS indiquent le danger d’incendie prévu en Colombie-Britannique au mardi 22 août. (FIRMS)

Lundi, il y avait 238 feux de forêt actifs dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 68 % de la population totale du territoire était partie. Selon la carte des feux de forêt de la Colombie-Britannique, il y avait actuellement 377 feux de forêt actifs en date de mardi.

Avec des fichiers de Natasha O’Neil et Daniel Otis.