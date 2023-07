Feux de forêt au Canada : un pompier tué dans les Territoires du Nord-Ouest après avoir été blessé au travail

Un pompier est décédé alors qu’il combattait un incendie de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest, selon des responsables.

Les autorités ont confirmé le décès dans un bulletin dimanche, trois jours après qu’un jeune de 19 ans a été tué alors qu’il répondait à un incendie de forêt en Colombie-Britannique.

«Nous regrettons de partager la tragique nouvelle qu’un pompier de Fort Liard est décédé des suites d’une blessure subie alors qu’il combattait un incendie de forêt dans le district de Fort Liard samedi après-midi», ont écrit les Territoires du Nord-Ouest dans le bulletin de dimanche.

Le gouvernement n’a pas nommé le pompier mais a écrit : « Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et sa communauté ».

« Nous partageons votre profonde tristesse face à cette perte. Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie, y compris le personnel des incendies de forêt qui s’est engagé à protéger leurs communautés et les résidents des Territoires du Nord-Ouest.

Actuellement, il y a 89 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest, et un nouvel incendie s’est déclaré au cours des dernières 24 heures. Plus de 809 000 hectares – soit plus de 8 000 kilomètres carrés – sont touchés par les incendies sur ce territoire.

Dimanche après-midi, le niveau de danger était considéré comme « extrême » pour les incendies dans la région de Fort Liard, située à environ 37 kilomètres au nord de la frontière de la Colombie-Britannique.

Les responsables ont déclaré que la famille du pompier a été informée de son décès, ainsi que la GRC et le bureau du coroner, et qu’ils fourniront plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

La nouvelle survient après le décès d’une femme de 19 ans, Devyn Gale, alors qu’elle répondait à un incendie de forêt à Revelstoke, en Colombie-Britannique, jeudi. Son frère a écrit dans un post Instagram vendredi qu’elle avait été heurtée par un arbre alors qu’elle travaillait sur un incendie.