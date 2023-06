Feux de forêt au Canada : quel rôle jouent les changements climatiques ?

La saison des feux de forêt de cette année au Canada a été sauvage.

Jusqu’à présent, plus de 2 600 incendies ont consumé environ 5,9 millions d’hectares de forêt à travers le pays, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Cela représente plus de trois fois la superficie brûlée au cours de la saison des incendies de forêt de l’année dernière – et des mois d’incendies sont encore attendus.

Les impacts ont été très variés – des dizaines de milliers de personnes forcées de fuir leur domicile à la mauvaise qualité de l’air dans plusieurs communautés, ce qui affecte la santé et le bien-être des humains et de la faune.

QU’EST-CE QUI CAUSE LES INCENDIES ?

La recette des incendies de forêt nécessite trois ingrédients principaux, a déclaré Mike Flannigan, titulaire de la chaire de recherche de la Colombie-Britannique sur les services prédictifs, la gestion des urgences et la science des incendies à l’Université Thompson Rivers.

Ces ingrédients sont la végétation inflammable – également appelée «combustible» – comme les arbres, les feuilles et les arbustes, la source d’allumage du feu, qui a tendance à être les humains ou la foudre, ainsi que les conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses qui causent les incendies à se propager, a-t-il dit.

Environ la moitié des incendies de forêt sont causés par la foudre et l’autre moitié par l’homme, bien que Flannigan ait déclaré que le nombre d’incendies causés par l’homme a diminué au fil du temps, en partie en raison de l’éducation sur la prévention des incendies et de l’activité récente des incendies.

Cependant, bien qu’il y ait eu une diminution des incendies d’origine humaine au cours des dernières années, la superficie brûlée par les incendies de forêt au Canada a doublé depuis le début des années 1970.

« Et c’est parce que les incendies de foudre ont plus que compensé toute diminution des incendies (causés par les humains) et ont conduit à ce doublement de la zone à brûler », a expliqué Flannigan.

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AFFECTE-T-IL LA FRÉQUENCE ET L’INTENSITÉ DES FEUX DE FORÊT ?

Les experts disent que la raison pour laquelle les incendies de forêt sont si prononcés cette année est due au changement climatique, qui crée les conditions pour que les incendies se déclarent plus facilement, plus fréquemment et plus intensément.

Flannigan a déclaré que la quantité de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, y compris le dioxyde de carbone et le méthane, a augmenté en raison de l’activité humaine et qu’elle réchauffe la planète à un rythme alarmant – le réchauffement induit par l’homme a atteint environ 1 C au-dessus des niveaux préindustriels en 2017, selon au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Avec des températures plus chaudes, les saisons des incendies sont plus longues, a-t-il dit, citant l’Alberta comme exemple, qui a commencé à voir des incendies de forêt dès février de cette année, des mois plus tôt que d’habitude.

De plus, avec des conditions plus chaudes, Flannigan a déclaré que la capacité de l’atmosphère à aspirer l’humidité de la végétation inflammable comme l’herbe sèche et les arbres augmente, et à moins qu’il n’y ait plus de précipitations pour compenser cela, il y aura une végétation plus sèche, ce qui conduira à feux de plus forte intensité.

« La grande partie effrayante est que nous nous réchauffons, nous voyons des saisons d’incendie plus longues, nous voyons plus de conditions pour la foudre et nous voyons des incendies de plus forte intensité qui sont difficiles à impossibles à éteindre en utilisant des pompiers ou une attaque aérienne, donc cela signifie plus d’évasions, ce qui signifie plus de problèmes », a-t-il ajouté.

La fumée des feux de forêt qui brûlent en Ontario et au Québec recouvre l’horizon de Kingston, en Ontario, le mardi 6 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Lars Hagberg

Ryan Ness, directeur de la recherche sur l’adaptation à l’Institut canadien du climat, a fait écho à ces remarques.

« En plus d’un climat global plus chaud, qui crée un plus grand risque que les choses se dessèchent et s’enflamment en cas d’incendies de forêt, nous voyons également un temps plus sec et nous voyons plus de temps qui crée des éclairs en raison de plus de l’énergie dans l’atmosphère, ce qui entraîne également davantage d’incendies de forêt », a-t-il déclaré.

Le changement climatique permet également à des ravageurs comme les dendroctones du pin ponderosa, qui tuent « d’immenses étendues » de forêts, de survivre dans des régions de l’ouest du Canada où ils n’étaient pas capables auparavant parce qu’« il n’y a pas un gel hivernal assez profond pour les tuer », Ness a dit.

« Ainsi, certains effets indirects du changement climatique ajoutent encore plus de carburant au feu, pour ainsi dire, et ces (effets) se combinent tous pour créer une saison des feux de forêt plus longue, plus longue et plus précoce à travers le pays avec plus de carburant à brûler », il ajouta.

QUE RÉSERVE L’AVENIR AU CANADA?

Le Canada connaît actuellement sa pire saison de feux de forêt du 21e siècle et les choses devraient empirer – le gouvernement fédéral a déclaré que la quantité de forêts brûlées par les feux de forêt devrait doubler d’ici 2050.

Si le pays voit cette augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des incendies, Flannigan a déclaré que « la forêt disparaîtra dans certaines zones », mais le risque d’incendie ne s’arrêtera pas là car la forêt sera remplacée par des prairies et des arbustes, qui brûleront également. chaque année.

« C’est donc la nouvelle réalité. Je n’aime pas le terme «normal» parce que cela ressemble à un état stable – nous sommes sur la trajectoire », a-t-il déclaré.

«Chaque année va être une mauvaise année d’incendie. 2023 est évidemment une mauvaise année d’incendie. 2024 verra peut-être un temps plus frais, mais en moyenne, à l’avenir, nous verrons plus d’années de mauvais incendies et nous voyons plus d’années de mauvais incendies maintenant que nous n’en avons vu dans le passé.

Ness a accepté.

« (Les humains et la foudre) continuent d’être les causes, mais la différence maintenant est que lorsque ces incendies commencent, ils deviennent beaucoup plus gros et incontrôlables qu’auparavant à cause de l’impact du changement climatique, à cause de la sécheresse, à cause de la maladie dans la forêt, à cause de l’assèchement qui crée les conditions d’incendies de forêt incroyablement intenses », a-t-il déclaré.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRÉVENIR OU MINIMISER LE RISQUE DE FEUX DE FORÊT ?

Afin de prévenir la présence et la propagation des incendies de forêt, Ness et Flannigan ont déclaré qu’une approche à plusieurs volets était nécessaire.

« Nous devons nous adapter, nous devons faire face à cette nouvelle réalité des incendies de forêt et d’autres extrêmes climatiques et nous assurer que nous y sommes résilients », a déclaré Ness.

Flannigan a déclaré que cette approche pourrait impliquer l’introduction d’interdictions de feu et de fermetures de forêts bien avant que les incendies ne se déclarent, rendant le programme FireSmart obligatoire pour les propriétaires et les communautés à suivre plutôt que volontaire, améliorant les systèmes d’alerte précoce et d’évaluation des risques d’incendie, ainsi que la vitesse. augmenter l’allocation des ressources de lutte contre les incendies lorsque des incendies de forêt se déclarent.

Pour s’attaquer aux causes profondes du changement climatique, il a déclaré que les humains devaient cesser d’utiliser « le charbon, le pétrole et le gaz dès que possible » et passer à des sources d’énergie renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Une action urgente est nécessaire maintenant », a déclaré Flannigan.