Feux de forêt au Canada: les manifestants demandent au gouvernement de créer une agence nationale de lutte contre les incendies

Un groupe de protestation appelant le gouvernement à lutter contre les changements climatiques affirme que trois de ses membres ont été arrêtés lundi matin lors d’un sit-in sur le pont Plaza au-dessus du canal Rideau à Ottawa.

Les manifestants du groupe On2Ottawa bloquaient la circulation matinale sur la rue Wellington, en bas de la route du Parlement, pour demander au gouvernement fédéral de créer une agence nationale de lutte contre les incendies pour faire face aux incendies de forêt.

La police d’Ottawa a confirmé les arrestations dans un courriel à CTV News Ottawa lundi après-midi et a déclaré que deux personnes étaient accusées de méfait. D’autres accusations pourraient être portées. Sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter, la police a déclaré que la route avait rouvert vers 9h40.

Certains experts ont réclamé une agence nationale de lutte contre les incendies cet été. La lutte contre les incendies relève généralement de la compétence provinciale, mais les Forces armées canadiennes ont été déployées dans certaines des zones les plus durement touchées pour aider les équipes locales sur le terrain à lutter contre les incendies de forêt. Des pompiers étrangers ont également été appelés au Canada pour aider.

Selon un communiqué de presse du groupe On2Ottawa, les membres prévoient de s’engager dans la désobéissance civile à Ottawa au cours des trois prochaines semaines pour attirer l’attention sur leurs revendications.

Ce fut une saison des feux de forêt sans précédent au Canada cet été. Récemment, la ville de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, a été évacuée et des incendies dévastent le nord de la Colombie-Britannique. Plus tôt cette année, Ottawa a été recouvert de fumée pendant plusieurs jours à cause des incendies de forêt qui brûlaient au Québec.

« Je suis devenu de plus en plus affligé au fil du temps, car les gens et le gouvernement ont continué à traiter la crise climatique comme si ce n’en était pas une. Nous savons que les sociétés peuvent changer radicalement pour faire face aux urgences, et je suis prêt à faire tout ce qui n’est pas possible. – prend violemment pour y arriver », a déclaré le manifestant Ivan Ferguson dans le communiqué de presse d’On2Ottawa.

Le Canada est en feu. Des Canadiens ordinaires de partout au pays sont venus à Ottawa pour obtenir une action urgente du gouvernement face à la crise climatique. Nous avons besoin d’une agence nationale de lutte contre les incendies adaptée à l’ampleur de l’aggravation de la situation des incendies de forêt. Rejoignez-nous! https://t.co/k9kUFFUci5 pic.twitter.com/sX8OWDOFgK — On2Ottawa (@on2ottawa) 21 août 2023

Le groupe est à l’origine d’autres manifestations très médiatisées, notamment lorsqu’une femme aux seins nus a perturbé les Juno Awards en mars. Un mois plus tard, cette même femme a éclaboussé de peinture rouge le bureau du premier ministre à Ottawa et s’est menottée à l’entrée avant d’être arrêtée.