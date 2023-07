Feux de forêt au Canada : la Corée envoie 151 pompiers

La Corée du Sud envoie 151 pompiers au Canada, rejoignant plus de 1 400 pompiers étrangers pour lutter contre des centaines d’incendies de forêt qui ont balayé le pays.

Selon l’ambassade de Corée au Canada, cette équipe de pompiers « d’urgence » sera en mission de 30 jours pour aider les pompiers de Lebel-sur-Quévillon, au Québec, une région qui a connu l’un des pires incendies au Québec depuis ce saison des feux de forêt de l’année.

C’est la deuxième fois en 2023 que l’équipe coréenne de secours en cas de catastrophe est envoyée dans un tel déploiement. Lors de leur première mission, l’équipe a participé à une opération de secours en Turquie suite au tremblement de terre qui a frappé le pays en février.

Alors que le Canada connaît sa pire saison de feux de forêt de mémoire récente, des pompiers de plus de 10 pays différents sur les cinq continents se sont réunis pour combattre les flammes déchaînées.

Plus de 1 470 pompiers du Mexique, du Portugal, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Chili, du Costa Rica, d’Espagne, d’Afrique du Sud et des États-Unis ont été déployés en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta pour aider le Canada à lutter contre les feux de forêt.

La saison des feux de forêt a commencé en Alberta le mois dernier et s’est depuis propagée à d’autres régions comme la Nouvelle-Écosse et certaines parties de la province du Pacifique de la Colombie-Britannique. Les incendies de forêt ont causé d’importants dégâts et posé des risques pour les zones touchées. Un nombre record de 80 000 kilomètres carrés du Canada ont brûlé.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.