Feux de forêt au Canada: Biden envoie de l’aide et des pompiers

WASHINGTON – Le président Joe Biden a assuré mardi aux Américains que le gouvernement aidait le Canada à lutter contre les incendies de forêt qui ont recouvert la côte Est et le Midwest de niveaux malsains de fumée et de brume.

« Depuis mai, plus de 600 pompiers, personnel de soutien et moyens de lutte contre les incendies américains ont été déployés, travaillant aux côtés des pompiers canadiens pour s’attaquer à ce qui sera probablement la pire saison des incendies de l’histoire du Canada, et une saison qui a d’énormes répercussions ici aux États-Unis. « , a déclaré Biden dans un communiqué.

Le président s’est entretenu mercredi avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et a offert une aide supplémentaire pour combattre les incendies, notamment au Québec, où 150 incendies brûlent. Le président a déclaré qu’il avait également demandé au National Interagency Fire Center d’aider.

Dans un communiqué, Trudeau a remercié Biden pour l’aide, ajoutant que les pays doivent « travailler ensemble pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique ».

Il y a eu 437 feux de forêt actifs à travers le Canada tôt jeudi, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Près de 250 ont été étiquetés comme hors de contrôle.

Mercredi, environ 9,4 millions d’acres ont brûlé et plus de 20 000 personnes ont été évacuées, a déclaré le ministre de la Protection civile Bill Blair. a dit lors d’un briefing avec Trudeau. Les responsables canadiens prévoient que l’activité des feux de forêt supérieure à la normale persistera en raison des conditions de sécheresse et des températures élevées.

Il est conseillé aux Américains de la côte Est de se masquer au milieu des alertes sur la qualité de l’air qui devraient rester en vigueur jusqu’à vendredi. Des centaines de vols ont été retardés et plusieurs matchs de la Ligue majeure de baseball ont été reportés en raison de la brume.

Biden a abordé les incendies de forêt depuis la Maison Blanche, s’exprimant avant une conférence de presse.

« Il est très important que les communautés touchées écoutent les conseils de leur État et des autorités locales à partir de maintenant », a déclaré Biden. Il a exhorté les Américains à se rendre à airnow.gov pour obtenir des informations sur la qualité de l’air dans leur région.