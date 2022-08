Feux de forêt actifs dans le monde

Des incendies de forêt dévorant des dizaines de milliers d’acres à travers l’Europe, aux millions d’acres ravagés dans la province argentine de Corrientes en février, et des centaines d’incendies de forêt qui brûlent actuellement à travers le Canada, 2022 a vu de nombreux incendies extrêmes alimentés par des vagues de chaleur et des sécheresses qui, selon les scientifiques, ont deviennent plus fréquentes.

“Non seulement il semble que ces incendies deviennent plus importants, plus meurtriers et plus fréquents, mais il semble qu’ils deviennent de plus en plus courants à travers le monde”, déclare Dan Pisut, responsable de l’environnement et de la résilience climatique avec la société de cartographie numérique Esri, dans une carte d’histoire intitulée “Découverte de modèles dans les incendies de forêt mondiaux”.

Les incendies de forêt peuvent être déclenchés par un certain nombre de sources, y compris naturellement par la foudre ou simplement par la chaleur du soleil, mais les experts disent que la plupart sont causés par l’homme. L’agente d’information sur la faune de l’Alberta, Melissa Story, a précédemment déclaré que 67% des incendies de forêt en 2021 étaient causés par des humains.

Les effets du changement climatique augmentent les incendies de forêt, en raison des étés plus chauds et de la diminution des précipitations dans certaines régions. “Les incendies de forêt induits par la sécheresse deviendront également plus fréquents et plus graves”, déclare Esri.

Dans la carte ci-dessous, en utilisant les données satellitaires de la NASA mises à disposition en temps réel depuis le Canada et les États-Unis – et dans les trois heures suivant l’observation dans le reste de la planète – la société de cartographie numérique Esri donne une vue globale des incendies de forêt actifs.







Voir la carte fournie par ESRI Canada en plein écran



