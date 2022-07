Feux d’artifice et plus de plaisir reviennent pour les journées des fondateurs d’Algonquin – Shaw Local

Des événements amusants et populaires reviennent cette année au festival Founders’ Days à Algonquin, notamment la régate de bateaux en carton et le spectacle de feux d’artifice du dimanche.

Le festival, qui célèbre son 60e anniversaire, débutera jeudi et se déroulera du 28 au 31 juillet au parc Spella à Algonquin.

Le retour de la régate, au cours de laquelle les participants construisent leurs bateaux sur place, a lieu jeudi le long de la rivière Fox après une interruption de trois ans. .

Certaines nouvelles attractions du festival incluent le lancer de la hache, un trampoline à l’élastique et une expérience de réalité virtuelle, a déclaré Bazdor.

En plus des artistes de la musique live, du marché et du bazar, avec de nombreuses entreprises et vendeurs locaux, le week-end comprendra des incontournables des Founders ‘Days tels que le défilé de Noël en juillet, a déclaré Bazdor.

“Nous espérons toujours une foule énorme”, a déclaré Bazdor. «L’année dernière, je pensais que nous avions eu une grande participation, étant donné que c’était juste après que nous ayons obtenu l’approbation pour les événements publics (après la pandémie), mais nous voulons une plus grande participation cette année. Il semble que le temps sera fabuleux.

Le 59e défilé annuel de Noël en juillet aura lieu le samedi 30 juillet à 11 h, commençant à Eastgate Drive et Algonquin Road et se terminant aux rues Main et Madison.

Le parc Spella est situé au 2610 Harnish Drive à Algonquin; Le stationnement dans la rue à proximité est limité, mais pendant le festival, un service de navette est disponible du vendredi au dimanche depuis les parkings JC Penny près de l’intersection de Harnish Drive et Randall Road.

Les organisateurs du festival sont toujours ouverts pour attirer plus de bénévoles, a déclaré Bazdor.

Pour plus d’informations sur les journées des fondateurs de cette année et sur la manière de faire du bénévolat, rendez-vous sur algonquinfoundersdays.com.