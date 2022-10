Feuilles de dentelle après la rupture de Rodney – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Rodney Mathews a été pris au dépourvu lorsque Dentelle Morris est revenu sur la plage pendant une semaine fractionnée lors de l’épisode du 24 octobre de Baccalauréat au paradis. Immédiatement après le retour de Rodney de son rendez-vous avec Eliza Isichei, Lace le prit à part pour savoir où il en était dans leur relation. “Ça a été l’enfer ces derniers jours pour nous tous”, a-t-elle admis. «Nous devions simplement nous lever et vous laisser les gars. Je suis venu ici pour te dire que cela m’a fait réaliser à quel point je t’aime vraiment. Je suis venu sur la même longueur d’onde parce que c’est soit vous, soit personne. Je ne vais pas régler. Je veux être ici avec vous et poursuivre cela. Je veux juste être sur la même longueur d’onde que toi.

Malheureusement, Rodney était ne pas sur la même page que Lace, et il devait le lui dire aussi facilement que possible. “Je ne pensais pas que j’aurais à prendre cette décision ce soir, mais je veux juste être franc et honnête avec vous sur où j’en suis et où je me tiens”, a expliqué Rodney. « Je ne veux tout simplement pas vous faire perdre votre temps et je ne veux pas vous faire de mal. C’est dur. Lace, je suis désolé. Je n’aurais jamais pu voir tout cela se dérouler comme ça.

Lace s’est effondrée en larmes hystériques et s’est levée pour commencer à s’éloigner. Rodney essaya de la réconforter, mais elle ne put retenir ses émotions. “J’ai fait confiance à vos paroles”, a révélé Lace. “Tu m’as laissé me sentir en sécurité avec ce que nous avons et [telling me] ne t’inquiète pas et maintenant c’est comme si… je devais revenir parce que ça me dévorait vivant. Je ne veux pas rester assis là et perdre mon temps à m’inquiéter de savoir si j’ai une connexion ici si ce n’est pas le cas. Alors je rentre chez moi. Tout ça craint tellement.

Rodney a dit à Lace qu’elle était une “femme incroyable” et a dit qu’il espérait qu’elle trouverait ce qu’elle cherchait. Elle sanglotait hystériquement alors que les autres gars essayaient de la réconforter avant qu’elle ne quitte officiellement la plage. “Je savais que ça allait arriver, j’aurais dû m’y attendre”, a déclaré Lace. “Je ne trouve pas l’amour et j’en ai tellement marre. C’est tellement dur. J’ai travaillé si dur pour me faire connaître et puis je me suis encore blessé. Je ne sais pas quoi faire à ce stade.

Pendant ce temps, Rodney était certes déçu d’avoir dû blesser Lace. “La fin de ce soir était douce-amère”, a-t-il expliqué. “J’ai passé une nuit incroyable et magnifique avec Eliza. Évidemment, revenir là-dessus était très difficile. Je ne m’attendais pas à avoir cette conversation ce soir. Lace est une personne vraiment incroyable qui mérite vraiment l’amour. Elle a traversé beaucoup de choses. J’espère vraiment qu’elle trouvera ce qu’elle cherche.

Une fois Lace partie, cependant, Rodney était prêt à concentrer tout son “temps et son énergie” sur Eliza, et elle aussi était à terre. “Tout le monde va devoir faire face à quelque chose qui va tester leur relation et je pense que ce qui s’est passé avec Lace a été difficile pour lui”, a admis Eliza. “C’est donc rassurant d’avoir fait le bon choix, d’avoir posé les yeux sur quelqu’un qui est attentionné et qui est juste un homme bon. Je pense que si nous pouvons passer à travers certaines choses, ce sera juste un très bon moyen de savoir si cela peut fonctionner dans la vraie vie. J’espère que maintenant nous pourrons continuer sur cette lancée et que nous pourrons simplement nous détendre et vraiment nous poursuivre.