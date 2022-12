Feuille morte à l’extérieur, papillon lumineux à l’intérieur. Cette créature vivante est une œuvre d’art

Qui n’aime pas un bon puzzle, surtout quand le défi consiste à repérer quelque chose ? De nos jours, les images intrigantes liées à la flore et à la faune testent souvent l’intelligence des internautes. Une de ces vidéos qui a laissé les Twitteratis bouche bée est celle d’un papillon. Et, sa technique de camouflage presque parfaite. Laissez-nous vous dire que le camouflage est l’un des mécanismes de défense utilisés par les espèces pour leur survie. Le papillon Kallima inachus en fait également partie. Avec ses ailes fermées, ce papillon ressemble beaucoup à une feuille d’automne séchée. Cependant, lorsqu’il déploie ses ailes, un motif de couleur lumineux se déploie. C’est sûrement le camouflage le plus astucieux.

Une vidéo de ce camouflage fascinant a été partagée par un compte Twitter appelé Fascinating. “Incroyable camouflage du papillon Kallima inachus”, lit-on dans le tweet.

Regarde:

Jusqu’à présent, la vidéo de 19 secondes a enregistré plus de 13,7 millions de vues et a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, qui ont été stupéfaits de voir le magnifique écran de camouflage.

L’un des utilisateurs a partagé deux images du papillon Kallima inachus, l’une représentant son apparence pendant la saison sèche, tandis que la seconde image montrait à quoi ressemblait l’insecte pendant la saison des pluies.

https://twitter.com/ScienceFactsFun/status/1607241556209332224/photo/1

“C’est comme deux feuilles réunies pour voler”, a déclaré un autre utilisateur.

Les Twitteratis ont été impressionnés par la beauté du papillon. Alors que beaucoup croyaient que c’était la beauté de la création de Dieu, d’autres l’appelaient l’évolution. L’un d’eux a dit: “Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un peut dire qu’il n’y a pas de DIEU.”

Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un pourrait dire qu’il n’y a pas de DIEU !!!— Monica Batch (@AuntyPrissy) 26 décembre 2022

“Je ne sais pas comment quelqu’un peut voir quelque chose comme ça et ne pas être étonné par l’évolution”, a lu un autre tweet sur le site de microblogging.

Je ne sais pas comment quelqu’un peut voir quelque chose comme ça et ne pas être étonné par l’évolution.— BadLefty (@badlefty) 26 décembre 2022

“Quand je regarde de telles vidéos, je ressens un sentiment d’admiration qui me fait me demander comment se fait-il que l’évolution rende ces modèles si parfaits ? Je comprends que cela se produit sur des millions d’années et je suppose que cela augmente la probabilité, mais je crois toujours que quelque chose d’autre est en jeu », a partagé un utilisateur.

Quand je regarde de telles vidéos, je ressens un sentiment d’admiration qui me fait me demander comment se fait-il que l’évolution rende ces schémas si parfaits ? Je comprends que cela se produit sur des millions d’années et je suppose que cela augmente la probabilité, mais je crois toujours que quelque chose d’autre est en jeu.— Haitham Al Subaihi (@haitham_subaihi) 26 décembre 2022

Que pensez-vous de ce camouflage papillon ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici