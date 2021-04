Les BRITS profitent aujourd’hui de plus de liberté alors que le verrouillage se simplifie à travers le pays – avec la réouverture des pubs, des gymnases et des coiffeurs.

Mais certaines des restrictions levées ne signifient pas que la fermeture nationale est encore terminée – avec une série de règles strictes toujours en place.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les Britanniques sont encore limités dans ce qu’ils peuvent faire Crédit: LNP

Les Britanniques n’ont toujours pas le droit de se réunir à l’intérieur et certaines directives ont été imposées aux salons, aux gymnases et aux pubs malgré leur réouverture aujourd’hui.

Voici dix choses que vous ne pouvez toujours pas faire dans le cadre de la feuille de route de Boris en dehors du verrouillage.

Partir en vacances

Un voyage à l’étranger est toujours illégal – ceux qui s’envolent sans raison valable encourent une amende de 5000 £.

La règle ne changera pas avant le 17 mai au moins – phase trois de la feuille de route – mais le gouvernement n’a pas confirmé si les vacances seront autorisées.

On s’attend à ce qu’un système de feux de signalisation entre en jeu, qui opposera les pays à leur niveau de risque sous le rouge, l’orange ou le vert.

Boris Johnson a annoncé que les voyages internationaux auraient une date de début le 12 avril, mais aucune confirmation officielle n’a encore été déclarée.

Profitez d’un séjour avec quelqu’un en dehors de votre bulle

Les vacances au Royaume-Uni reprennent à partir d’aujourd’hui dans un élan pour l’industrie du voyage agitée.

Mais il y a toujours des règles en place pour ceux qui espèrent profiter d’un séjour.

Vous ne pouvez voyager au Royaume-Uni qu’avec votre propre ménage, ce qui signifie que les voyages avec des amis ne sont pas envisageables.

Le seul hébergement autorisé est autonome – comme les campings et les parcs de caravanes – mais la plupart des hôtels et chambres d’hôtes en Angleterre sont toujours interdits.

Les hôtels et les parcs de vacances rouvriront avec la règle de six à partir du 17 mai, tandis que les vacances sans restriction en Angleterre reprendront à partir du 21 juin.

Aller au cinéma ou au théâtre

Les Britanniques qui en ont assez de répéter la même série sur Netflix pourraient espérer pouvoir faire un voyage au cinéma pour le dernier blockbuster.

Mais dans la phase deux de la feuille de route, les cinémas et les théâtres restent fermés – à moins qu’ils ne soient au drive-in.

Boris a annoncé en février qu’ils pourraient rouvrir à partir du 17 mai au plus tôt, mais des règles seront en place.

Il est entendu que les cinéphiles devront porter des masques pour se rendre au cinéma.

Et les chefs de cinéma et de théâtre envisagent une réduction de la billetterie pour permettre une distanciation sociale.

Embrassez un parent

Ceux qui aspirent à un peu de réconfort après un troisième verrouillage devront attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’ils puissent embrasser un être cher.

Différents ménages ont été invités à maintenir une distance de deux mètres pour empêcher le virus de se propager.

Embrasser un être cher devra attendre

Cela signifie que les câlins et les baisers sont hors de la table jusqu’au 17 mai au moins – mais les règles de distanciation sociale pourraient rester en place beaucoup plus longtemps.

Les experts ont averti que la règle des deux mètres devrait rester jusqu’à ce que chaque adulte ait été vacciné.

Si le gouvernement écoute les conseils, cela signifie que les Britanniques pourraient ne pas être en mesure de profiter d’un contact physique avant juillet.

Rassemblez-vous à l’intérieur

Les pubs ont ouvert leurs portes à minuit alors que des Britanniques assoiffés faisaient la queue pour mettre leurs lèvres autour d’une pinte glacée.

Mais il faudra attendre quelques semaines avant que les alcooliques puissent prendre un verre dans un pub – malgré la neige et la chute des températures.

À partir d’aujourd’hui, les boissons ne sont autorisées que dans les jardins des pubs, le service intérieur reprenant le 17 mai.

Les Britanniques devront conclure pour profiter d’une pinte pendant quelques semaines de plus Crédit: LNP

Des mesures de distanciation sociale restent également en place, ce qui signifie que les pubs seront uniquement servis à table et que les groupes seront limités à un maximum de six personnes.

L’interdiction des rassemblements à l’intérieur s’étend également aux visites à domicile – à quelques exceptions près.

À partir du 17 mai, les rassemblements à l’intérieur et les nuitées jusqu’à six personnes ou deux ménages seront autorisés.

La limite des rassemblements en plein air sera également portée à 30 personnes.

Trouvez un nouvel amant

Les singletons ont eu du mal pendant le verrouillage avec les conseils empêchant les Britanniques de rencontrer un nouveau partenaire potentiel.

Même pendant les pauses dans les trois fermetures nationales, les gens étaient encore obligés de sortir avec eux tout en prenant des distances sociales.

Cela signifie que le sexe a été interdit pour beaucoup, à moins que votre amant n’ait rejoint votre bulle.

Il semble que les restrictions ne changeront pas avant le 17 mai, lorsque la directive de distance sociale sera clarifiée – ce qui signifie que les Britanniques affamés de sexe devront continuer la période de sécheresse un peu plus longtemps.

Aller à un concert ou à un événement sportif

Les grands concerts et matchs ont été reportés au 17 mai au plus tôt – à l’exception de quelques événements servant de testeur.

Et même lorsqu’ils reprendront, les événements en salle seront limités à 1000 personnes ou à la demi-capacité, selon la plus petite des deux.

L’extérieur n’est pas beaucoup mieux – avec seulement 4000 Britanniques autorisés à accumuler ou la moitié de la capacité.

Dans les stades de football et les plus grands sites extérieurs avec places assises, jusqu’à 10 000 personnes pourront y assister – ou au quart, selon le montant le plus bas.

Le stade de Wembley devrait accueillir les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 retardé en juillet.

Profitez d’un sauna ou d’un hammam

Les gymnases font partie des sites ouverts aujourd’hui dans le cadre de la deuxième phase de la feuille de route.

Des fanatiques de fitness ont été vus s’entraîner à partir de 6 heures du matin alors que les Britanniques cherchaient à perdre leur poids de verrouillage.

Les gymnases ont rouvert aujourd’hui mais certaines règles sont toujours en place Crédit: AFP

Mais en vertu des nouvelles règles, les personnes de différents ménages ne doivent pas se mélanger délibérément jusqu’à plus tard cet été – ce qui signifie que beaucoup devront travailler seuls.

Les cours de groupe sont également interdits dans le but de réduire les contacts entre les amateurs de gym.

Un nouvel assouplissement des règles interviendra le 17 mai lorsque le sauna et les hammams rouvriront sous le plan de Boris.

Les installations extérieures – notamment des piscines et des courts de tennis – ont été ouvertes le 29 mars.

Avoir un grand mariage

Ceux qui espéraient se marier ont été frappés à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Et les jeunes mariés en herbe devront attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que les mariages reprennent leur forme.

À partir d’aujourd’hui, les règles ont été légèrement assouplies pour permettre à 15 personnes d’y assister.

Ce nombre sera porté à 30 personnes lorsque la phase trois commencera le 17 mai.

Boris vise à supprimer toutes les restrictions sur les mariages à partir du 21 juin lorsque le verrouillage sera complètement levé.

Aller en discothèque

Les pubs ouvrent peut-être aujourd’hui, mais les boîtes de nuit sont restées fermées pendant plus d’un an.

Le gouvernement espère que les clubs pourront enfin rouvrir à partir du 21 juin au plus tôt.

Les clubs sont restés un point de friction pendant la pandémie car il est difficile de rester socialement éloigné sur une piste de danse bondée.

On pense que les clubs devront adhérer à un ensemble de règles strictes avant de reprendre leurs opérations.

Les fêtards devront se laver les mains avec un désinfectant avant d’entrer.

Et les clubbers peuvent être soumis à des contrôles de température avant l’entrée, et les files d’attente à l’extérieur des sites seraient espacées de marques pour maintenir la distance.

Pour les clubs avec des sièges et des tables, les gens peuvent devoir rester dans leur siège dans une bulle pour s’en tenir à la distanciation sociale.

Les masques faciaux seront probablement nécessaires à l’intérieur – tout comme ils le sont dans d’autres endroits comme les supermarchés.

Les boîtes de nuit resteront fermées au moins jusqu’en juin