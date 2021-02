Feuille de route de verrouillage: les chefs d’entreprise disent qu’un soutien financier est «  impératif si l’hospitalité veut survivre  »

Les chefs d’entreprise ont averti qu’un soutien financier est «impératif» si les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement doivent survivre après la sortie de la feuille de route du Premier ministre.

Les chefs de pub ont déclaré qu’il serait «très difficile, voire impossible» de négocier de manière rentable une fois que les sites rouvriront en avril selon de nouvelles règles.

Les restaurants et autres opérateurs hôteliers pourront servir les clients en plein air à partir du 12 avril au plus tôt, a révélé lundi Boris Johnson.

Mais les gens ne seront pas autorisés à se réunir à l’intérieur des lieux d’accueil avant le 17 mai au moins et seront limités à deux ménages ou à un groupe de six.

Certains grands événements en salle, tels que des concerts et des représentations théâtrales, pourraient revenir le même jour avant que toutes les restrictions sur les contacts sociaux ne soient assouplies le 21 juin au plus tôt.

Jonathan Neame – patron de la brasserie Shepherd Neame, qui possède plus de 300 pubs – a salué le projet de réouverture complète en juin, mais a averti qu’il serait «presque impossible» que le secteur soit rentable avec une ouverture en extérieur uniquement en avril.

Il a déclaré à PA: «Avec les mesures d’avril, nous pouvons ouvrir entre un tiers et la moitié de nos pubs, ce qui n’est évidemment pas idéal.

«Ce sera très difficile, voire impossible, pour les pubs d’être rentables comme ça mais c’est encore du progrès.

Clive Watson, fondateur et président exécutif de City Pub Group, a déclaré que cette annonce offrait un «espoir» à ceux qui travaillent dans l’industrie.

Il a ajouté: «Nous devons maintenant croire que le budget nous donnera une certaine certitude afin que nous puissions reconstruire.

«Avril aurait été préférable pour une ouverture en salle, mais nous comprenons la prudence et sommes maintenant au moins dans une position où nous pouvons maintenant planifier.

Mais Patrick Dardis, directeur général du géant des pubs Young’s, a déclaré que les dates fixées pour la réouverture des pubs à l’extérieur et à l’intérieur étaient «bien pires que ce à quoi nous nous attendions».

Il a dit à BBC Radio 4 PM programme: «Nous espérions pouvoir ouvrir en avril et le pire des cas était que nous ouvririons la première semaine de mai.

«Donc, le 17 mai – au plus tôt, ajouterai-je – dans trois mois et trois mois plus tard, cela signifie que le secteur des pubs et le secteur plus large qui emploie 3,5 millions de personnes brûleront des liquidités pendant encore trois mois.»

(PENNSYLVANIE)

La directrice générale de UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré que le secteur était « manifestement dévasté, sa réouverture sera si loin » et qu’un important paquet de soutien financier était « impératif si l’hospitalité doit survivre ».

Michelle Ovens, fondatrice de l’organisation Small Business Britain, a déclaré qu’il était également «vital» qu’un soutien supplémentaire soit annoncé pour les petites entreprises dans le budget de la semaine prochaine.

Greg Parmley, directeur général de Live – un organisme professionnel de l’industrie de la musique live – se plaignait que son secteur s’était retrouvé «au fond de la file d’attente pour rouvrir».

«Tout retour à la normalité de la musique live pourrait avoir des mois de retard sur le reste de l’économie», a-t-il déclaré.

«La chancelière doit reconnaître notre fermeture prolongée dans le budget et fournir le soutien économique nécessaire pour garantir que les emplois et les moyens de subsistance des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans notre industrie existent alors que nous traversons cette pandémie.

James Williams, directeur général du Royal Philharmonic Orchestra, a fait valoir que l’ouverture de salles de concert pour «une poignée de spectateurs» n’était «pas économiquement viable sans un soutien gouvernemental supplémentaire», car il a appelé à des directives plus claires sur le moment où les salles sont susceptibles de retrouver des capacités plus complètes.

(PENNSYLVANIE)

Et Julian Bird, directeur général de la Society of London Theatre et du UK Theatre, a exhorté la chancelière à maintenir les programmes de soutien financier disponibles pour les entreprises et les particuliers pendant que les théâtres restent fermés.

Selon la Night Time Industries Association, 85 pour cent de ceux qui travaillent dans l’économie de nuit envisagent de quitter le secteur.

Le directeur général Michael Kill a déclaré que l’industrie avait un besoin urgent de plus de clarté sur la réouverture et un soutien financier essentiel «pour éviter des dommages économiques et sociaux qui dureront une génération».

Phil Clapp, le chef de la UK Cinema Association, s’est dit «déçu» de ne pas ouvrir plus tôt, étant donné «le bilan exemplaire des cinémas en offrant une expérience sécurisée sur grand écran» avant le dernier verrouillage.

Mais il a admis qu’il était bon d’avoir une confirmation de la date prévue de la réouverture des sites.