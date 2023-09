Feud DeSantis McCarthy : Pourquoi DeSantis vise McCarthy

Cela a suscité une réponse explosive de la part du gouverneur de Floride.

« Kevin McCarthy dit que je suis un peu différent de Donald Trump. Je suis d’accord », a publié DeSantis sur les réseaux sociaux lundi. « En Floride, nous générons des excédents budgétaires. Nous avons remboursé notre dette. J’ai tenu chacune de mes promesses. Pendant ce temps, McCarthy et Trump ont travaillé ensemble pour ajouter 7 000 milliards de dollars – plus de dette que ce que notre pays a accumulé au cours de ses 200 premières années – à la dette en seulement quatre ans.

L’attaque contre McCarthy ramène DeSantis à ses propres racines politiques, en tant que membre fondateur du House Freedom Caucus – un groupe qui est désormais un point focal clé de l’opposition à McCarthy et à son projet d’accord de réduction des dépenses. POLITICO a rapporté la semaine dernière que DeSantis s’était entretenu par téléphone avec plusieurs membres du groupe, dont des représentants. Chip Roy, Thomas Massié et Bob bon – et les a exhortés à « continuer à se battre » dans leur impasse sur les efforts visant à maintenir le gouvernement ouvert.

« C’est une opportunité pour le gouverneur DeSantis de s’identifier à la base du Parti républicain et de défier implicitement le président Trump à faire de même », a déclaré Justin Sayfie, associé du cabinet de lobbying Ballard Partners qui a collecté des fonds pour DeSantis.

Pour DeSantis, la querelle lui fournit quelques points de discussion pendant la campagne électorale, notamment en se vantant de la façon dont il a géré son État d’origine et en renforçant son image de candidat anti-Washington. Cela survient alors que DeSantis a fait face à une surveillance croissante de la part des donateurs républicains et à une opération de campagne en retard qui a dû être réinitialisée à plusieurs reprises.

Cela lui donne également un moyen de répondre aux éventuelles craintes des conservateurs concernant certains éléments du bilan de Trump. L’ancien président a une avance considérable dans les sondages et jusqu’à présent ses adversaires, y compris DeSantis, ont largement hésité à le critiquer pour les endroits où son bilan au pouvoir s’écartait de l’orthodoxie de la droite dure, y compris son approche laxiste des dépenses gouvernementales.

« À l’heure actuelle, vous avez malheureusement un grand nombre de membres du Parti républicain de la Chambre qui ont, franchement, trop peur pour affronter Trump », a déclaré Roy, qui est l’un des rares membres du Congrès à soutenir DeSantis.

Mais certains partisans de DeSantis n’ont pas apprécié que McCarthy ait riposté. Roy a déclaré qu’il considérait les fouilles de McCarthy contre DeSantis comme un « raté », affirmant qu’« il ne devrait pas se lancer dans » la comparaison de DeSantis à Trump.

« Il a fort à faire pour diriger la Chambre », a-t-il déclaré.

Les républicains du Congrès qui ont soutenu Trump ont cependant repoussé DeSantis.

représentant Greg Steube (R-Fla.) a déclaré que DeSantis n’avait pas beaucoup de relations sur la Colline – la plupart de la délégation de Floride, y compris Steube, a soutenu Trump – et le représentant. John Rutherford (R-Fla.) a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi DeSantis s’opposerait à McCarthy.

« Si j’étais lui, je pense que je m’attacherais au Président McCarthy », a déclaré Rutherford. « Je pense qu’il fait du bon travail en dirigeant cette conférence, et [DeSantis] faisait partie de la conférence quand il était ici. Il connaît bien Kevin.

Une petite ironie dans tout cela est que certains républicains attribuent à DeSantis le mérite d’avoir aidé à faire basculer la Chambre en 2022 sous le contrôle du GOP, bien qu’avec une très faible majorité. Les républicains de Floride et du pays ont fait l’éloge de DeSantis après la mi-mandat pour s’être appuyé sur l’Assemblée législative de l’État contrôlée par le GOP pour approuver les cartes de redécoupage du Congrès qui ont aidé les républicains à obtenir quatre sièges supplémentaires au Congrès.

En l’absence d’un tel résultat en Floride, McCarthy, dont le personnel n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, ne prendrait probablement pas la parole du tout.

DeSantis, disent ses critiques, n’a pas non plus été aussi soucieux des économies qu’il le laisse entendre. Steube a souligné que la Floride était constitutionnellement obligée d’équilibrer son budget chaque année et a déclaré que « le pays se porterait bien » si la même chose était vraie au niveau fédéral. Et DeSantis a également rejeté en 2021 le sénateur. Rick Scott(R-Fla.) appelle les gouverneurs à restituer les fonds fédéraux de secours en cas de pandémie, utilisant plutôt cette somme d’argent pour payer ses propres priorités – souvent en grande pompe.

Scott a toutefois hésité lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet à Tallahassee lundi. « J’ai donné aux gens la possibilité de redonner de l’argent au gouvernement fédéral et ils peuvent choisir de le faire ou non », a-t-il déclaré.

Mia McCarthy a contribué depuis Washington, DC, et Gary Fineout depuis Tallahassee.