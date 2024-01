“Feud : Capote vs. the Swans” explore les utilisations – et les abus – des potins

Ce n’est pas chose facile de bavarder sur un potin. Surtout quelqu’un de talentueux et sporadiquement noble, comme Truman Capote, qui ne voyait pas de contradiction particulière entre grandeur et frivolité et qui évoluait avec une facilité déconcertante entre les registres (et les codes éthiques) que d’autres pourraient avoir du mal à concilier. Le dernier ajout de Ryan Murphy à son anthologie de scandales juteux, FX’s “Feud : Capote contre les cygnes», qui couvre la trahison de Capote envers ses amis de la haute société, est donc délibérément et peut-être à juste titre désordonné. Production somptueuse avec un casting formidable, le spectacle retrace l’expulsion de l’auteur des cercles élitistes de l’Upper East Side lorsque ses « cygnes » – les grandes dames à la mode de la haute société new-yorkaise – se retournent contre lui suite à la publication d’un extrait de son roman. dans lequel il révèle leurs secrets.

Cette adaptation de «Les femmes de Capote : une véritable histoire d’amour, de trahison et un chant du cygne pour une époque» se délecte de ces secrets tout en documentant les retombées tragiques. La séquence titre est un délice effronté, et la cinématographie fait écho à l’obsession de Capote pour les surfaces parfaites créées par les cygnes, s’attardant non seulement sur les compositions florales, les couverts et autres détails exquis, mais aussi sur la façon dont toute cette beauté reste miraculeusement intacte par les cygnes. la misère, la solitude et les mauvais mariages. Écrit par Jon Robin Baitz et réalisé par Gus Van Sant, Max Winkler et Jennifer Lynch, le spectacle confirme la vision de Capote du perfectionnisme cosmétique comme un talent et une tragédie. La caméra le présente esthétiquement comme l’étranger qu’il est thématiquement : habillé à la mode mais passé dans la fleur de l’âge, aux prises avec le blocage de l’écrivain, il gagne sa place dans ces cercles avec des potins juteux et une approximation effrontée mais légèrement servile de l’amitié.

Le point de vue de la série sur les autres personnes impliquées est plus trouble. Les cygnes – une bande comprenant Diane Lane dans le rôle de Slim Keith ; Calista Flockhart dans le rôle de Lee Radziwill, la sœur de Jackie Kennedy ; Chloë Sévigny en tant qu’invitée CZ ; et Naomi Watts dans le rôle de Babe Paley, l’épouse parfaite du président de CBS, William Paley, sont impressionnantes mais surtout sans profondeur. Etude grossière d’êtres obsédés par le raffinement, elle ressemble parfois à « La Côte Basque, 1965 », la pièce brutalement colorée d’Esquire qui déclenche les événements du spectacle.

Alors que cette tristement célèbre nouvelle était une attaque ciblée, voire malveillante, contre certaines des marques personnelles les plus soigneusement sélectionnées de la société new-yorkaise, la série reste plus agnostique que critique. La plupart des parties concernées se comportent mal et même parfois de manière vindicative, mais la série prend rarement position sur qui a raison ou tort.

S’il semble parfois que « Swans » n’ait pas de perspective fixe sur les événements qu’il décrit, il serait tout aussi juste de dire qu’il reproduit poliment les sentiments contradictoires de Capote à l’égard de ses amis. L’admiration de l’auteur pour la perfection de Babe (à laquelle Watts est plus que fidèle) est clairement représentée et coexiste avec une haine sous-textuelle pour les cercles d’élite qui ont rejeté sa mère, qui à son tour l’a rejeté. Tom Hollander produit un Capote merveilleux et mercuriel, que nous croire quand il s’extasie sur l’intelligence de Babe à un moment donné. On le croit aussi lorsqu’il la qualifie d’incurieuse et de “facilement ennuyeuse” dans le prochain. Il la juge pour ce qu’elle sacrifie pour produire l’effet qu’elle produit (comme être une bonne mère) et déteste également les autres femmes qui ne respectent pas les normes qu’elle s’est fixées. Et ainsi de suite.

Ce qui gêne légèrement la série, c’est qu’elle n’est pas particulièrement générative. tension. La plupart d’entre nous connaissent le sentiment d’aimer (ou d’être impressionné par) certains aspects des personnes riches et célèbres et de détester les autres, parfois au même moment et pour les mêmes raisons. Ce Capote est, c’est-à-dire plus mesquin et relatable qu’exceptionnel. Ou super. Sa mauvaise conduite est légèrement psychologisée mais non justifiée ; la série le dépeint sous sa forme la plus charmante, la plus avisée socialement, l’observateur et la gentille – mais aussi comme intentionnellement manipulateur et cruel.

Toute sympathie que nous ressentons pour Capote (et j’en ai ressenti beaucoup) s’accompagne d’un compte rendu complet et plutôt accablant de ses lacunes, de ses dépendances et de ses défauts. Cela devrait intensifier le drame au centre de la série. Les « cygnes » lui pardonneront-ils ? Devrait ils? Mais cette intrigue secondaire bégaie pour plusieurs raisons. L’un est l’exiguïté du monde des cygnes ; nous les rencontrons principalement dans le restaurant à la mode où ils tiennent leurs conclaves anti-Capote, ce qui rend difficile d’évaluer l’étendue de leur célébrité ou les retombées sociales qu’ils ont subies à cause de l’histoire d’Esquire. Une autre raison est que leurs désaccords ne sont finalement pas particulièrement intéressants. La troisième raison est simple : alors que Capote s’éloigne de New York et succombe à la dépendance, la série tourne constamment autour des thèmes de l’amitié, de la trahison, du regret et du pardon, mais de la même manière que l’eau tourne autour d’un drain.

Même si je suis soulagé que “Swans” évite l’hagiographie post-mortem, cette fouille sur la façon dont certains amis potins se sont retournés les uns contre les autres est juteuse mais un peu oubliable – ce qui est peut-être exactement ce que devraient être les potins. La série commence parfois à ressembler davantage à une offensive contre le travail délicat et corrupteur du maintien des relations sociales qu’à (par exemple) un affrontement entre un révélateur de vérité conflictuel essayant de dénoncer l’élite américaine et les femmes riches et solitaires qu’il aime et qui gardent ses portes. . Les quelques défenses proposées par Capote pour sa conduite sont émouvantes précisément parce qu’elles sont si mal pensées et inadéquates. Les explications sont une dissimulation d’une impulsivité qu’il ne peut pas vraiment expliquer. Peut-être, au-delà de tout cela, l’article d’Esquire était-il un « test d’amour » qu’il a déployé, dans une phase autodestructrice, pour vérifier si les personnes dont il craignait le plus le rejet finiraient par donner suite. Ou l’aimer de toute façon.

Mais la critique de Capote à l’égard de la haute société, en particulier, reste en grande partie enterrée. Même une intervention de James Baldwin (joué par Chris Chalk) ne peut pousser Capote, ou la série, à canaliser tous ces potins vers un objectif plus vaste. Ou réclamer.

Ce serait parfaitement bien si cela ne sapait pas l’autre grande question de la série : qu’est-il arrivé au manuscrit de « Answered Prayers », le magnum opus que Capote écrivait (ou n’écrivait pas) à sa mort ? Le livre dont est issu « La Côte Basque » était-il un extrait incendiaire et fascinant ? La série veut que nous nous interrogeions (et déplorions) l’absence de la plus grande œuvre d’un grand penseur. Même si j’ai aimé regarder, je ne peux pas dire que – avec cette version de Capote, en tout cas – Je l’ai fait.