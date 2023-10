Feud Canada-Inde : comment nous en sommes arrivés là, quels sont les enjeux

Il y a un peu plus d’un mois, le Canada et l’Inde négociaient encore un accord bilatéral visant à accroître les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Maintenant que ces pourparlers sont interrompus, le Canada a impliqué le gouvernement indien dans un meurtre sur le sol canadien et, depuis hier, l’Inde a ordonné au Canada de renvoyer la plupart de ses diplomates du pays.

L’origine de cette tension croissante remonte aux années 1940 et, même si les relations entre le Canada et l’Inde sont généralement amicales et productives, une poignée d’événements survenus au cours des 75 dernières années environ ont provoqué une exacerbation périodique des tensions.

Voici comment le Canada et l’Inde en sont arrivés là et quels sont les enjeux.

TUEUR DE HARDEEP SINGH NIJJAR

Le mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles des Indiens seraient impliqués dans le meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique.

Pendant des années, l’Inde a allégué que Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, avait des liens avec le terrorisme. Nijjar était un membre éminent d’un mouvement politique visant à créer une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan, mais a nié avoir tout lien avec des terroristes. Au moment de son assassinat, il travaillait avec le groupe Sikhs for Justice pour organiser un référendum non officiel au sein de la diaspora sikh.

Le gouvernement indien a rapidement nié toute implication dans le meurtre de Nijjar et les deux pays ont depuis lors échangé des piques diplomatiques, culminant récemment lorsque l’Inde a exigé que le Canada réduise sa présence diplomatique dans ce pays.

S’adressant aux journalistes après une réunion du caucus libéral le 3 octobre, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que les deux gouvernements étaient en pourparlers privés et constants au sujet d’une enquête sur la mort de Nijjar et des retombées diplomatiques.

« Dans les moments de tensions, car il y a effectivement des tensions entre nos deux gouvernements, plus que jamais, il est important que les diplomates soient sur le terrain et c’est pourquoi nous croyons en l’importance d’avoir une forte empreinte diplomatique en Inde », a-t-elle déclaré.

LE MOUVEMENT KHALISTAN

Selon Maika Sondarjee, professeure adjointe de développement international à l’Université d’Ottawa, la gentillesse – ou le manque d’hostilité – du Canada envers les militants séparatistes sikhs est un point sensible pour l’Inde depuis des décennies.

Les séparatistes sikhs associés au mouvement Khalistan ont commencé à s’installer en grand nombre au Canada après la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Lorsque les deux pays ont été séparés, la région du Pendjab, qui abrite la plupart des sikhs du monde, a été divisée en deux. État indien du Pendjab et province pakistanaise du Pendjab.

Même si les Sikhs constituent la majorité de la population vivant au Pendjab, ils ne représentent que 2 % de la population indienne de 1,4 milliard d’habitants. Le mouvement moderne visant à créer une patrie sikh souveraine appelée « Khalistan » à partir de l’État du Pendjab est né des négociations précédant la partition, bien que le Khalistan n’ait jamais été reconnu par le gouvernement indien, qui considère ce mouvement comme une menace nationale.

« Le mouvement séparatiste a entraîné beaucoup de violence, puis avec la violence, beaucoup de gens ont quitté l’Inde », a déclaré Sondarjee à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. « Et depuis lors, le Canada est historiquement une terre d’accueil pour les séparatistes sikhs. »

Dans un chapitre particulièrement violent du mouvement du Khalistan, les forces armées indiennes ont lancé en 1984 une attaque contre un certain nombre de lieux saints sikhs au Pendjab, notamment le Temple d’Or, le lieu le plus saint du sikhisme. Le raid, connu sous le nom d’opération Blue Star, visait à expulser les militants séparatistes sikhs des sites. Cependant, elle a entraîné la mort d’au moins 493 civils.

Sondarjee a déclaré que le Canada n’a jamais « fermement condamné » le mouvement Khalistan et, comme une grande partie de la force du mouvement vient des efforts de la diaspora sikh dans les pays du monde entier, le gouvernement indien considère que le Canada accepte, voire soutient carrément, le mouvement.

« Je suis presque sûr que Justin Trudeau ne dira jamais que nous soutenons le mouvement séparatiste du Khalistan », a déclaré Sondarjee. « Mais le fait que nous acceptions beaucoup de réfugiés issus de ce mouvement, un mouvement considéré comme terroriste par le gouvernement indien, est pour eux un symbole de notre acceptation. »

Le mouvement Khalistan est toujours actif aujourd’hui. Les organisateurs d’un référendum mondial non officiel sur l’indépendance du Pendjabi ont organisé le mois dernier la première étape d’une série de votes non contraignants en Colombie-Britannique, attirant plus de 135 000 électeurs. Nijjar était l’un de ces organisateurs avant sa mort

ALLÉGATIONS DE TERRORISME

Même si le gouvernement indien considère le mouvement Khalistan lui-même comme une menace à la sécurité nationale, il a également condamné une série d’attaques de représailles perpétrées par des séparatistes sikhs au fil des ans, dont au moins une était liée aux sikhs du Canada.

À la suite de l’opération Blue Star, la Première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée le 31 octobre 1984 par deux de ses gardes du corps, tous deux sikhs.

L’année suivante a été marquée par l’attentat à la bombe contre le vol 182 d’Air India et la mort des 329 personnes à bord. Une bombe a explosé sur l’avion de ligne le 23 juin 1985 alors qu’il était en route entre Toronto et Londres, en Angleterre. La plupart des passagers tués étaient des Canadiens et, à ce jour, l’attentat à la bombe reste l’une des pires attaques terroristes de l’histoire du Canada.

Bien que plusieurs personnes aient été arrêtées et jugées pour l’attentat à la bombe, seul Inderjit Singh Reyat, un double ressortissant anglo-canadien, a été reconnu coupable.

« On soupçonnait que ceux-là [tried] « Les Sikhs cherchaient à se venger de la répression indienne », a déclaré Frédéric Megret, professeur de droit international à l’Université McGill, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

« Et je pense que cela a vraiment fait comprendre à tout le monde qu’il y avait une sorte de dimension transnationale dans tout cela, et qu’il était particulièrement inquiétant pour le gouvernement indien que certains de ces individus opéraient à partir du territoire canadien. »

Le gouvernement indien a depuis qualifié de terroristes de nombreux organisateurs séparatistes sikhs au Canada, dont Nijjar. Le 21 septembre, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a critiqué « la réputation croissante du Canada comme refuge pour les terroristes, les extrémistes et le crime organisé ».

En juin dernier, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a condamné les images d’un défilé qui aurait eu lieu à Brampton, en Ontario. qui semblait représenter l’assassinat de Gandhi.

Des gens manifestent devant le consulat indien, à Vancouver, le lundi 25 septembre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

L’Inde soutient depuis longtemps que l’approche du Canada à l’égard des séparatistes sikhs va trop loin, mais Megret a déclaré que les lois sur la liberté d’expression qui permettent aux militants sikhs de manifester ici sont les mêmes que celles qui s’appliquent à tous les militants au Canada.

« Parfois, les manifestations de liberté d’expression peuvent être plutôt bruyantes ou hostiles ici », a-t-il déclaré.

« Mais la vérité est que nous n’avons pas de lois pour réprimer (la liberté d’expression)… donc nous sommes fondamentalement coincés avec nos libertés et notre engagement en faveur d’une société libre et ouverte, que cela plaise ou non aux États étrangers. »

QUELLE EST LA SUITE ET QUELS SONT LES ENJEUX

Malgré des épisodes de tension au fil des ans, le Canada et l’Inde ont réussi à maintenir des relations saines grâce à une diplomatie forte et des intérêts commerciaux communs, a déclaré Megret.

« L’Inde est le neuvième partenaire commercial du Canada », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’entreprises canadiennes en Inde et de nouvelles discussions pour resserrer les relations, donc je ne vois pas d’incidents majeurs en dehors de la question des séparatistes sikhs comme source de tension récurrente. »

Si l’accord commercial avec l’Inde, au point mort, devait s’effondrer complètement, le Canada perdrait plus de terrain qu’avec l’Inde. L’accord est considéré comme essentiel à la stratégie indo-pacifique du Canada, qui verrait ce pays renforcer ses liens commerciaux avec 40 pays et économies de la région indo-pacifique.

Pour cette raison, Sondarjee a déclaré que le Canada a plus besoin de l’Inde que l’Inde n’a besoin du Canada, et la décision du gouvernement indien d’expulser 41 diplomates canadiens montre qu’il le sait.

Selon Megret, pour que le Canada reprenne le dessus dans ce conflit, les services de renseignement canadiens devront fournir des preuves crédibles et convaincantes que le meurtre de Nijjar provient du gouvernement indien ou de l’agence de renseignement étrangère indienne.

S’il ne parvient pas à le faire, a-t-il ajouté, la crédibilité du Canada pourrait en subir un coup dur et les relations diplomatiques entre les deux pays pourraient être complètement rompues.

« Soit le Canada aura inventé cela, soit il aura commis une grave erreur en suggérant que l’Inde en était responsable, ou bien l’Inde sera reconnue coupable », a déclaré Megret. « Si les preuves sont effectivement crédibles, je pense qu’elles ne feront probablement pas de merveilles pour les relations indo-canadiennes, mais elles réduiraient effectivement l’espace de déni pour l’Inde. »

– Avec des fichiers de Reuters, La Presse Canadienne et Associated Press