Feu vert d’Arsenal à la vente de Thomas Partey – avec un remplacement déjà décidé: rapport

La star d’Arsenal, Thomas Partey, devrait être sacrifiée par le manager Mikel Arteta alors que la refonte des Gunners se poursuit.

Declan Rice devrait rejoindre le club pour 105 millions de livres sterling, un record pour un joueur anglais – avec des dépenses qui devraient se poursuivre. Arsenal est également sur le point de lier le défenseur Jurrien Timber.

Mais un deuxième milieu de terrain pourrait encore rejoindre, alors qu’Arteta restructure son équipe avant la saison prochaine – ce qui signifie que Partey serait vendu, potentiellement à l’Arabie saoudite.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, fait venir Declan Rice – et veut vendre Thomas Partey (Crédit image : BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Selon l’initié du transfert, Graeme Baileyl’Arabie Saoudite est la destination la plus probable pour Partey, qui est en surnombre suite à l’arrivée de Rice.

« Ils essaient de le déplacer en Arabie saoudite, et si cela se produit, les chances d’une autre signature au milieu de terrain sont fortes », a déclaré Bailey. TEAMtalkajoutant: « Declan Rice a toujours été leur premier choix et ils sont ravis de le faire passer, mais on me dit qu’ils en recherchent plus. »

« Ce sera fascinant de voir où ils vont à partir d’ici », a poursuivi Bailey. « Mais ils ont été liés à un certain nombre d’options, notamment Moises Caicedo et Romeo Lavia. Un troisième milieu de terrain dans leur ligne de mire est le monégasque Youssouf Fofana ».

Le vice-champion du monde, Fofana, a été présenté comme une alternative à Rice, tandis que son compatriote Aurélien Tchouameni a également été lié aux Gunners.

Youssouf Fofana a été lié à Arsenal (Crédit image : François Nel/Getty Images)

On pense que les Gunners vendent également Granit Xhaka cet été, mais tiennent pour 20 millions de livres sterling selon les rapports.

Partey est valorisé 35 M€ par Marché de transfert.

L’actualité des transferts d’Arsenal monte en puissance cet été, avec les Gunners s’apprêtent à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Jurrien Timber semble être le prochain à rejoindre, Moises Caicedo est fortement lié, Xavi Simons est sur le radar, Ivan Fresneda pourrait rejoindremais Arsenal pourrait vendre pour 100 millions de livres sterling de joueursaussi. Roméo Lavia est dans le collimateur – mais Liverpool le veut aussi.

Entre-temps Folarin Balogun est évalué à 50 millions de livres sterling.