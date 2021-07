Feu Dosa ? Indore Man sert de la nourriture dans un style unique pour attirer les gourmets

Il est indéniable que les gens aiment les choses en feu. Cet engouement inhabituel fait que quelque chose devient viral en un instant. Fire Haircut, Fire Momo et Fire Paan en sont quelques exemples. Cependant, nous avons un nouveau concurrent en ville.

Le dosa est le plat le plus populaire de la cuisine du sud de l’Inde. Du masala à l’oignon, du rawa au fromage, en passant par certaines variétés de fusion comme le chocolat et le schezwan, tous ceux que nous aimons et dont nous nous régalons. Laissez-nous vous présenter une nouvelle variété appelée ‘Fire Dosa’ d’Indore.

https://www.instagram.com/tv/CRQOHiUlD1M/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1628e09b-836c-4597-8d2e-5c0b6d81c73b

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux et a laissé les gens baver et stupéfaits en même temps. La vidéo du Fire Dosa a été partagée par un blogueur culinaire sur Instagram, Amar Sirohi, avec le nom d’utilisateur « Foodie Incarnate ». Dans la vidéo, on voit le cuisinier préparer le Fire Dosa directement de la pâte à l’assiette. La garniture n’est pas la garniture conventionnelle « aaloo », mais un mélange de légumes, d’épices, de maïs, de sauces et de fromage liquide. Après cela, le Dosa est englouti par le feu et le fromage râpé fond dessus, le rendant irrésistible. Le style de service est également assez unique. Le Dosa est coupé en trois parties et roulé en un délicieux paquet de saveurs. Il est ensuite servi avec une garniture au fromage liquide.

La vidéo, qui a été partagée il y a quelques jours, a recueilli plus de 6,5 lakh de vues et plus de 50 000 likes. Amit Sirohi est un blogueur gastronomique vérifié qui compte plus de 5,5 lakh d’adeptes. Outre le Fire Dosa, il partage une myriade d’autres plats végétariens sur sa page.

Le Dosa est au prix de Rs.180. Pour savoir si cela vaut chaque centime et est aussi délicieux qu’il en a l’air, nous voulons que vous essayiez vous-même le Dosa. Donc, si vous venez d’Indore ou si vous visitez la ville, essayez le Dosa.

