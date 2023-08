Feu d’herbe près de West Kelowna Superstore

Les équipes de pompiers de West Kelowna luttent contre un feu d’herbe près de l’autoroute 97 près de Butt Road.

L’appel est arrivé juste après 10h30

Des flammes sont visibles près de Superstore.

Black Press a un journaliste qui se rend sur les lieux.

