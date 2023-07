Feu de forêt près du lac Adams sur 265 hectares, trois nouveaux incendies découverts

Plusieurs incendies de forêt ont été combattus autour du lac Adams dans le Shuswap lundi, y compris l’incendie croissant de Bush Creek East.

Après un week-end de fumée épaisse dans tout le Shuswap, en particulier vendredi et samedi, le BC Wildfire Service a déclaré qu’une visibilité accrue permettait une évaluation plus précise de la taille de l’incendie de Bush Creek East causé par la foudre qui, le lundi matin 17 juillet, était estimée à 265 hectares – ayant augmenté de 100 hectares depuis la veille.

Un porte-parole du BC Wildfire Service (BCWS) a déclaré que l’augmentation des températures et des rafales de vent atteignant 40 à 60 km/h ont contribué à la croissance de l’incendie tout en rendant la réponse plus difficile pour les équipes de pompiers.

Le BCWS a décrit l’incendie de Bush Creek East, situé au sud-ouest de Squaam Bay et à 23 kilomètres au nord-ouest de Chase, comme un « feu de surface vigoureux » qui se développe dans une direction sud-nord loin de toute « valeur » (définie par le BCWS comme « ressources naturelles et améliorations/développements créés par l’homme qui ont une valeur mesurable ou intrinsèque… »)

Trente-quatre personnes ont répondu à l’incendie lundi, assistées d’un hélicoptère et de nombreux équipements lourds. Des avions-citernes attaquaient également l’incendie.

Les conditions météorologiques de dimanche ont également contribué à la croissance de l’incendie de forêt d’East Adams Lake. Découvert le 12 juillet, cet incendie d’origine foudroyante couvrait 60 hectares lundi matin. Un équipage d’attaque répondait, et le BCWS a déclaré que cet incendie se développait vers le haut, au nord et au nord-est, et loin de toute structure.

Trois nouveaux incendies de forêt ont été découverts entre dimanche et lundi autour du lac Adams.

Le feu de forêt du lac Pisima, situé au nord-est de l’incendie d’East Adams, était d’une taille ponctuelle de 0,009 hectare. Deux autres incendies ont été découverts lundi matin, le feu de forêt North Honeymoon FSR au nord-ouest, du côté ouest du lac, et le feu de Gannett Creek, estimé à 0,09 hectare, brûlant au nord de l’extrémité nord du lac.

