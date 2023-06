Feu de forêt près de Peachland maintenant 0 hectare, toujours considéré comme « hors de contrôle »

La cause de l’incendie de Pigeon Creek fait toujours l’objet d’une enquête

Un incendie de forêt qui s’est déclaré près de Peachland la nuit dernière est toujours considéré comme hors de contrôle, mais sa taille est désormais de zéro hectare.

L’incendie de Pigeon Creek, au nord de la route 97, a été découvert peu après 19 heures, selon le BC Wildfire Service.

Initialement, l’incendie était estimé à 0,2 hectare et des équipes au sol ont été appelées pour éteindre les flammes.

BC Wildfire a fourni pour la dernière fois une mise à jour sur l’incendie à 21 h 47 le 4 juin.

Le service des incendies de forêt classe toujours le feu de forêt comme « hors de contrôle », ce qui signifie qu’il continue de se propager et ne répond pas aux efforts de suppression.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

Le BC Wildfire Service répond à l’incendie de Pigeon Creek (K50624) situé à environ 6,5 km à l’ouest de Peachland. Le feu de forêt est estimé à 0,2 ha, brûlant sur un terrain escarpé et classé comme incontrôlable. pic.twitter.com/5cig6S1eSg – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 5 juin 2023

